Юные футболисты Поморья поборются за награды в Вельске

В первый день декабря в Вельске стартует первенство Архангельской области по мини-футболу среди юношей 2002-2003 г.р. В нынешних соревнованиях примут участие 15 команд из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Холмогорского, Устьянского, Шенкурского, Няндомского и Вельского районов.

Все они составили пять групп, победители которых в однокруговом турнире определят победителя и призёров первенства. Коллективы, занявшие в своих группах вторые места, разыграют позиции в турнирной таблице с 6-й по 10-ю. Наконец, команды, ставшие третьими, распределят места с 11 по 15-е.

В группе «А» между собой сыграют вельский «Маяк», «Армата» из Холмогор и «Шенкурск». В группе «Б» встретятся новодвинский «Флагман», «Севмаш» из города корабелов и «Юность» из Октябрьского. В группе «В» за первое место поспорят северодвинский «Строитель», котласский «Локомотив» и вельский «Феникс-2».

В группе «Г» сразятся «Олимпик» из столицы Поморья, «Легион» из Северодвинска и местный «Феникс». Наконец, в группе «Д» будут соперничать «Север» из Няндомы, архангельский «Фаворит» и шенкурский «Темп». Откроется турнир 1 декабря матчем между «Локомотивом» и «Фениксом-2». Завершатся соревнования 3 декабря, когда определятся обладатели трёх комплектов медалей.

В прошлом году победителем первенства Архангельской области стала «Северная Двина» из столицы Поморья, а «серебро» и «бронза» достались хозяевам турнира – вельским мини-футбольным дружинам «Спартак» и «Маяк-Анком» соответственно.