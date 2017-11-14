Новости дня

«Единая Россия» проводит неделю приема граждан

Юные футболисты Поморья поборются за награды в Вельске

Утраченные бренды Архангельска: цирк

Памятники на набережной Северной Двины обрели вечернюю подсветку

Мобильная версия 16+

Четверг, 30 ноября, 14:56

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/11/30/54215.html

Спорт

Юные футболисты Поморья поборются за награды в Вельске

Юные футболисты Поморья поборются за награды в Вельске
В первый день декабря в Вельске стартует первенство Архангельской области по мини-футболу среди юношей 2002-2003 г.р. В нынешних соревнованиях примут участие 15 команд из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Холмогорского, Устьянского, Шенкурского, Няндомского и Вельского районов.

Все они составили пять групп, победители которых в однокруговом турнире определят победителя и призёров первенства. Коллективы, занявшие в своих группах вторые места, разыграют позиции в турнирной таблице с 6-й по 10-ю. Наконец, команды, ставшие третьими, распределят места с 11 по 15-е.

В группе «А» между собой сыграют вельский «Маяк», «Армата» из Холмогор и «Шенкурск». В группе «Б» встретятся новодвинский «Флагман», «Севмаш» из города корабелов и «Юность» из Октябрьского. В группе «В» за первое место поспорят северодвинский «Строитель», котласский «Локомотив» и вельский «Феникс-2».

В группе «Г» сразятся «Олимпик» из столицы Поморья, «Легион» из Северодвинска и местный «Феникс». Наконец, в группе «Д» будут соперничать «Север» из Няндомы, архангельский «Фаворит» и шенкурский «Темп». Откроется турнир 1 декабря матчем между «Локомотивом» и «Фениксом-2». Завершатся соревнования 3 декабря, когда определятся обладатели трёх комплектов медалей.

В прошлом году победителем первенства Архангельской области стала «Северная Двина» из столицы Поморья, а «серебро» и «бронза» достались хозяевам турнира – вельским мини-футбольным дружинам «Спартак» и «Маяк-Анком» соответственно.

Александр Галин , Сегодня 13:50

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Утраченные бренды Архангельска: циркСегодня 13:42
3 комментария

Памятники на набережной Северной Двины обрели вечернюю подсветкуСегодня 13:13

Последний день ноября в Поморье обойдётся без погодных сюрпризовСегодня 09:11

В Архангельске достраивают дома для переселенцев из «авариек»Вчера 22:13

Правительство Поморья выделит 10 миллионов рублей на перевозку роженицВчера 14:32

Реклама
Спорт

Юные шахматисты Поморья добыли в Санкт-Петербурге шесть медалейВчера 16:37
1 комментарий

Дублёры «Водника» в тройке лидеров первенства РоссииВчера 10:14

Когда стабильность «Водника» не радуетПозавчера 20:24
2 комментария

Заслуженные награды представителям поморского спортаПозавчера 14:30
1 комментарий

В Северодвинске будут сражаться на мечах27 ноября 2017 20:41
1 комментарий

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

«Единая Россия» проводит неделю приема граждан

Утраченные бренды Архангельска: цирк

Памятники на набережной Северной Двины обрели вечернюю подсветку

Сийский монастырь получил грант президента на адаптацию экс-осуждённых

Архангелогородец накопил полмиллиона рублей долга перед своими детьми

Крупчак рассказал о создании производства тарного картона из макулатуры на юге страны

Хайнц Циннер: «Объем инвестиций в строительство завода в Калужской области более 110 млн. евро»

Бюджет Архангельска-2018 принят в первом чтении

В Архангельске на общественных слушаниях одобрен проект бюджета

На Экономии может появиться производственно-логистический комплекс «Архангельск»

Команду Годзиша пополнил бывший министр Орлова

7 отличий Годзиша от Павленко

Глава Каргопольского района написал заявление об отставке

В Архангельском облсобрании два новых депутата

Архангельских думцев снова признали малоэффективными. Кроме Епифановой

В Архангельске будут судить банду мошенников, отравивших мужчину ради квартиры

Пожар в Архангельске унёс жизни двоих человек

В Архангельске вспыхнул пожар на «Соломбальской судоверфи»

Пьяный северодвинец едва не задушил девушку-бармена

Полиция расследует гибель человека на трассе в Плесецком районе

Юные шахматисты Поморья добыли в Санкт-Петербурге шесть медалей

Дублёры «Водника» в тройке лидеров первенства России

Когда стабильность «Водника» не радует

Заслуженные награды представителям поморского спорта

Про зверюшек и людей. В Молодежном театре прошел сеанс психотерапии

На фестиваль «Arctic open» приглашены кинематографисты из восьми стран

Архангелогородцы смогут посетить традиционную выставку козуль

В центре Москвы открылась памятная доска в честь худрука Северного хора Нины Мешко

Межрегиональный музейный форум стартовал в Архангельске
СМИ — Информационное агентство «Двина-Информ».
Номер свидетельства ИА № ФС 77-56253 от 28.11.2013. Учредитель: общество с ограниченной ответственностью «Информационное агентство «Норд Медиа Компани».

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-59 Ирина Кандаурова

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru