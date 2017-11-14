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Юные шахматисты Поморья добыли в Санкт-Петербурге шесть медалей

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Среда, 29 ноября, 22:43

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/11/29/54201.html

Спорт

Юные шахматисты Поморья добыли в Санкт-Петербурге шесть медалей

Юные шахматисты Поморья добыли в Санкт-Петербурге шесть медалей
Фото nwchess.ru
В городе на Неве в отеле «Санкт-Петербург» проходит первенство Северо-Западного федерального округа по шахматам. Определились победители и призёры в классических шахматах. Отрадно, что среди лауреатов турнира есть и наши земляки из Архангельской области.

Золотые медали в своих возрастных категориях завоевали Марина Будрина и Ксения Литвинова. Приятно, что среди девочек до 9 лет сразу три наших шахматистки завоевали путёвки в высшую лигу первенства России. Этого права удостаиваются участники соревнований, вошедшие в первую четвёрку.

Итак, Марина Будрина и Виктория Меркулова набрали в своей группе по 8 очков. Лишь по дополнительным показателям «золото» досталось Марине, а Ксения получила заслуженное «серебро». Четвёртое место и путёвка в высшую лигу также у нашей спортсменки Евгении Белобородовой – 6 баллов.

У девушек до 17 лет вне конкуренции была наша Ксения Литвинова – 7 очков. Она на один балл опередила Викторию Емельянову из Пскова. В этой категории четвёртой стала ещё одна представительница Поморья Элина Иванова – 6 очков.

Ну, а что же наши юноши? Сразу трое из них вернутся в Архангельск с серебряными наградами. Это Максим Харитонов (до 9 лет, 7.5 очков), Вадим Кузнецов (до 13 лет, 7.5 очков) и Даниил Акоченок (до 17 лет, 7 очков).

В шаге от пьедестала, заняв четвёртое место и получив путёвку в высшую лигу первенства страны, остановилась Дамана Фефилова (до 13 лет, 6 очков). В среду завершится турнир по быстрым шахматам, а в заключительный день турнира, 30 ноября, сильнейших назовут мастера блица.

 

Александр Галин

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Комментарии
АГ, сегодня 18:03

В группе до 9 лет второй была не Ксения, а Виктория Меркулова.

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