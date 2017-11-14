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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/11/29/54188.html

Спорт

Дублёры «Водника» в тройке лидеров первенства России

Дублёры «Водника» в тройке лидеров первенства России
Фото Анны Будиной
Шесть матчей в Красногорске, Кирове и Сыктывкаре провели хоккеисты архангельского «Водника-2». Это были стартовые игры в рамках всероссийских соревнований команд высшей лиги по хоккею с мячом.

Как известно, подопечные Олега Батова уверенно переиграли «Зоркий-2» - 6:1 и 13:2, а также поделили очки с дублем «Родины» - 4:7 и 4:2. Заключительные матчи своего турне юные «водники» проводили в столице Коми против дебютанта турнира столь высокого уровня – командой СШОР №1 (Спортивная школа олимпийского резерва).

Первая встреча наверняка пришлась по душе немногочисленным местным болельщикам, но тренерам доставила приличную нервотрёпку. Архангелогородцы начали за здравие, забив в первые 20 минут два мяча. Затем инициатива перешла к сыктывкарцам, и они стали диктовать свои условия. В итоге, на перерыв команды ушли при счёте 2:2, а за полчаса до конца матча уже воспитанники СШОР №1 оторвались от соперников на те же два мяча – 4:2.

Концовка встречи напоминала настоящий хоккейный триллер. На 86-й минуте Дмитрий Туркин вывел хозяев вперёд – 6:5, забив мяч с пенальти. А за минуту до финального свистка Илья Насекин также с 12-метрового установил окончательный счёт на табло стадиона «Республиканский» - 6:6.

Несмотря на так называемую боевую ничью, наставник СШОР №1 Александр Прокудин выставил своим хоккеистам только «тройки», а двум игрокам и вовсе «двойки». Олег Батов решил, что его подопечные не заслужили за свою игру даже «троек» и каждого оценил «неудом». Такая жёсткая мера возымела действие, и в повторном матче «Водник-2» не оставил камня на камне от команды из Сыктывкара – 13:1.

После трёх туров в первой группе лидирует «Мурман» - 13 очков. По 10 в активе «Родины-2» и «Водника-2». Теперь у наших ребят в этом году будут только домашние игры и только с достойными соперниками. С нижегородским «Стартом-2» они сыграют 13 и 14 декабря.

Затем «водникам» предстоят матчи с «Волгой-2» (17-18 декабря), «Динамо-Крылатское» (22-23 декабря) и «Мурманом» (26-27 декабря). Время для подготовки к жарким хоккейным баталиям у них предостаточно.

 

Александр Галин, Сегодня 10:14

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