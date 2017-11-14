Когда стабильность «Водника» не радует

Хоккеисты архангельского «Водника» завершили турне по городам Сибири, уступив в Красноярске «Енисею» - 1:7. Это абсолютное повторение результата предыдущего поединка подопечных Сергея Лихачёва в Кемерово с «Кузбассом».

А вообще «водники» пропустили семь мячей в свои ворота уже в третьем матче подряд. Напомним, что в домашней встрече с хоккеистами «СКА-Нефтяника» хозяева проиграли – 0:7. Таким образом, в трёх поединках наши земляки забили всего два мяча, пропустив 21. Признаться, подобная стабильность не радует, а скорее пугает и уж отнюдь не является признаком мастерства.

Оптимизм же внушает то обстоятельство, что «Водник» в двух из трёх последних матчей встречался с главными претендентами на чемпионское «золото» и рассчитывать на успех практически не мог. Исключение составляет поединок с «Кузбассом», который никак не мастеровитее жёлто-зелёных. Впрочем, всё это осталось в прошлом.

Сейчас команда возвращается домой для детального разбора полётов и, быть может, каких-либо оргвыводов. Какие они будут и будут ли вообще, во многом зависит от встречи руководителя агентства по спорту Андрея Багрецова и наставника «Водника» Сергея Лихачёва. По крайней мере, большая часть второго тайма в Красноярске вселила определённые надежды в сердца архангельских болельщиков.

Да и сам рулевой хоккейной дружины из столицы Поморья признался в этом на пресс-конференции, впервые за долгое время заявив о том, что не имеет претензий к игрокам по самоотдаче. Словом, свои твёрдые «тройки» в протоколе «водники» заслужили.

Пару слов по игре, где невооружённым глазом было видно более высокое мастерство красноярцев, особенно в скоростной технике. Это важное обстоятельство привело к тому, что на 52-й минуте на табло стадиона «Локомотив» горели цифры – 7:0. По дублю в свой актив записали Сергей Ломанов, Алмаз Миргазов и Эрик Петтерссон. Ещё однажды отличился Юрий Викулин.

К чести наших земляков они не бросили играть и в конце игры сумели забить гол престижа, когда Александр Тюкавин реализовал 12-метровый. А под самый занавес матча Евгений Дергаев не смог переиграть голкипера «Енисея» и сборной России Романа Черных.

Хозяева во второй половине тайма несколько сбавили обороты, держа в уме предстоящий поединок за Суперкубок России, где им вновь предстоит сразиться с хабаровским «СКА-Нефтяником». Этот матч состоится 3 декабря в Красногорске.

Возвращаясь к «Воднику», стоит обратить внимание на ряд перестановок в его составе. Так, с первых минут встречи на лёд вышли 20-летний вратарь Данил Дорохин, а также Юрий Погребной и Юрий Радюшин, начинавшие предыдущие игры на скамейке запасных.

Мало того, Юрий вообще пропустил матч в Кемерово. Зато на поле так и не появились Александр Насонов и Глеб Потапов. Последний помимо прочего отсутствовал в заявке на игру. Оправдал себя такой тренерский шаг или нет, решать болельщикам.

Наконец, о том, что предшествовало самой игре. Организаторы матча устроили настоящее шоу по шведскому сценарию, когда под музыку и в свете лучей на лёд выезжали хоккеисты «Енисея». Добрых приветственных слов удостоились и игроки «Водника». Поразило живое исполнение гимна России в исполнении известной красноярской певицы Алёны Шариповой. Почему бы не устроить нечто подобное и в Архангельске? Стоит подумать на досуге тем, кто в силах сотворить такой мини-спектакль да ещё с поморским колоритом.

Ну, и конечно, нельзя обойти стороной два отключения света по техническим причинам на стадионе «Локомотив» во время матча. По признанию наставника «Енисея» Сергея Ломанова, это обстоятельство негативно отразилось на действиях хоккеистов обеих команд. Остаётся надеяться, что в будущем таких энергетических катаклизмов в Красноярске не произойдёт

Свой следующий матч чемпионата России «Водник» проведёт теперь только 13 декабря на родном стадионе «Труд». Его соперником буде новосибирский «Сибсельмаш». Верится, что на это поединок наши игроки выйдут во всеоружии и покажут тот достойный хоккей, который от них все ждут.