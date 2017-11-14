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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/11/28/54175.html

Спорт

Заслуженные награды представителям поморского спорта

Заслуженные награды представителям поморского спорта
На снимке: Марина Сколота
Министерство спорта РФ отметило ведомственными наградами работу многих сотрудников сферы физической культуры и спорта, среди которых есть и наши земляки из Архангельской области.

Приказом от 27 ноября 2017 г. № 151 нг за заслуги в сфере физической культуры, спорта и плодотворный добросовестный труд Почётной грамотой министерства спорта Российской федерации награждена заместитель директора физкультурно-спортивного центра «Арктика» федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» Марина Сколота.

Напомним, она является мастером спорта международного класса по биатлону, мастером спорта СССР по лыжным гонкам, спортивной судьёй всероссийской категории и участницей зимних Олимпийских игр в норвежском Лиллехаммере (1994 г.).

Такой же наградой отмечены Ирина Носникова и Лариса Старостина - педагоги государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» из столицы Поморья.

Приказом от 27 ноября 2017 г. № 152 нг за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации Благодарностью министра спорта РФ отмечена работа заместителя директора по спортивно-массовой работе муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» Виктора Белозёрова из Котласа.

Благодарность министра спорта РФ будет вручена и директору муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» Андрею Горбунову из Северодвинска. Поздравляем наших земляков!

Александр Галин, Сегодня 14:30

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