В Северодвинске будут сражаться на мечах

Турнир обещает быть зрелищным. Оба дня он будет стартовать в 9 утра. Мероприятие финансируется в рамках муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» и региональной госпрограммы по патриотическому воспитанию в Архангельской области, сообщает пресс-служба северодвинской горадминистрации.
По словам организаторов турнира, поединки пройдут в нескольких номинациях - на стальном и спортивном оружии.
Гардемарин, экс-мэр Гмырин мог бы выступить с мастер - классом и показать пару приемчиков по фехтованию на шпагах.