В Северодвинске будут сражаться на мечах

Фото с сайта администрации г. Северодвинска

В субботу и воскресенье, 2 и 3 декабря, участники исторических клубов из Северодвинска, Архангельска и Вологды сразятся в турнире по фехтованию. Соревнования пройдут в спортзале техникума строительства, дизайна и технологий на Беломорском проспекте, 8.

Турнир обещает быть зрелищным. Оба дня он будет стартовать в 9 утра. Мероприятие финансируется в рамках муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» и региональной госпрограммы по патриотическому воспитанию в Архангельской области, сообщает пресс-служба северодвинской горадминистрации.

По словам организаторов турнира, поединки пройдут в нескольких номинациях - на стальном и спортивном оружии.