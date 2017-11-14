Флорболисты Поморья вступили в борьбу за медали

В Новодвинске завершился групповой этап чемпионата Архангельской области по флорболу среди мужских команд. В нынешнем сезоне в спор за награды вступили шесть коллективов из столицы Поморья, Северодвинска, Холмогор и города бумажников.

На первом этапе все они были разбиты на две группы. Группу «А» составили «Пиренеи» из областного центра, молодёжная сборная Архангельска и хозяева площадки из «Двины-АЦБК». В группе «Б» сошлись сборные Архангельска и Северодвинска, а также «Темп» из Холмогор. По две лучшие флорбольные дружины выходили в полуфинал.

Уверенно провели матчи группового турнира новодвинцы, которые без проблем разобрались с соперниками из архангельской «молодёжки» - 9:3 и «Пиренеев» - 8:2. В свою очередь «Пиренеи» взяли верх над молодёжной сборной – 7:4 и завоевали вторую путёвку в полуфинал.

А вот в другой группе сильнейшего пришлось выявлять только по разнице забитых и пропущенных мячей. Дело в том, что сборные Архангельска и Северодвинска в очном противостоянии не смогли назвать победителя – 4:4. Зато в поединках с флорболистами из Холмогор они выглядели убедительно.

Архангелогородцы взяли верх над «Темпом» со счётом 9:5, а северодвинцы разгромили соперников – 10:1. Таким образом, команда из города корабелов вышла в полуфинал с первого места, а сборная областного центра – со второго.

Обладатели всех трёх комплектов наград определятся 10 декабря там же в Новодвинске. Сначала в первом полуфинале на площадке спортзала «Северный» АО «Быт» встретятся «Двина-АЦБК» и сборная столицы Поморья. Затем во втором полуфинальном матче между собой сойдутся сборная Северодвинска и «Пиренеи».

Проигравшие в этих поединках разыграют бронзовые медали, а победители в решающем матче за «золото» определят нового чемпиона Архангельской области по флорболу.