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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/11/27/54148.html

Спорт

Футболисты «Армиды» - обладатели Кубка Поморья

Футболисты «Армиды» - обладатели Кубка Поморья
Фото vk.com/armida_arkhangelsk
В течение четырёх дней на площадке ЦРС «Норд Арена» шла напряжённая борьба за Кубок Архангельской области по мини-футболу. Почётный трофей оспаривали 13 команд из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Вельска и Вилегодского района.

 Все они образовали четыре группы, в одну из которых вошли четыре мини-футбольные дружины, а в остальные – по три. Группу А составили северодвинский «Севмаш», «Арктика-САФУ» из областного центра и «Виледь» из Вилегодского района. В группу Б попали архангельская «Рома», МФК «Вельск» и «Флагман-ЛДПР» из Новодвинска.

В группе В оказались сразу четыре коллектива: архангельские «Пахарь», «Химик» и «Северная Двина», а также «Динамо-Витязь-МЧС» из города корабелов. Наконец, в группе Г между собой соперничали «Армида» из столицы Поморья, «Звёздочка» из Северодвинска и вельский «Труд». По две сильнейшие команды из каждой группы выходили в четвертьфинальную стадию.

После игр группового этапа определились восемь мини-футбольных дружин, которые продолжили борьбу за почётный приз. Среди претендентов несколько неожиданно оказались футболисты «Виледи» и МФК «Вельск», сумевшие занять первое место в своих группах и опередить такие опытные коллективы, как «Севмаш» и «Рома» соответственно.

К сожалению, в четвертьфинале дела у спортсменов из Вельска и Вилегодского района не заладились. Вельчане уступили «Севмашу» - 2:6, а футболисты «Виледи» - «Роме» - 1:6. В других четвертьфинальных поединках «Армида» одолела «Пахарь» - 2:1, а земляки из северодвинских команд «Звёздочка» и «Динамо-Витязь-МЧС» устроили настоящий мини-футбольный спектакль.

В основное время они не выявили победителя – 4:4. Дополнительная пятиминутка также никому не принесла успеха – 1:1. Пришлось прибегнуть к серии шестиметровых ударов, в которой удача была на стороне «Звёздочки» - 2:1. Таким образом, перед заключительным днём кубкового турнира образовались две пары полуфиналистов: «Армида» - «Севмаш» и «Звёздочка» - «Рома».

В матче между прошлогодним обладателем Кубка Поморья «Армидой» и «Севмашем» футболистов из города корабелов хватило только на первый тайм, который они уступили с разницей всего в один мяч – 0:1. Зато вторая половина встречи полностью прошла под диктовку архангелогородцев. Они забили ещё пять мячей в ворота соперников, пропустив в свои лишь однажды. В итоге уверенная победа «Армиды» - 6:1 и путёвка в финал.

Второй полуфинальный матч сложился по иному сценарию. Футболисты «Звёздочки» и «Ромы» в первом тайме показали равную игру и ушли на перерыв при счёте 1:1. Во второй 20-минутке Дмитрий Самодуров и Александр Бушуев вывели северодвинцев вперёд – 3:1. Их архангельские визави смогли ответить лишь одним точным выстрелом. Таким образом, «Звёздочка» праздновала успех – 3:2 и вышла в финал, где её ждала «Армида».

Решающий поединок за кубок оправдал все ожидания многочисленных любителей мини-футбола, собравшихся в «Норд-Арене». Первый тайм прошёл без голов: слишком хорошо изучили друг друга обе команды. Поле перерыва футболисты «Армиды» открыли счёт, благодаря удару Егора Пунанцева. Однако на 34-й минуте Семён Ковязин восстановил статус-кво – 1:1.

Развязка наступила в самом конце игры. За две минуты до финального свистка Максим Филанович вновь вывел архангелогородцев вперёд – 2:1. Северодвинцы пошли на риск, заменив вратаря полевым игроком. Увы, риск не оправдался, и Андрей Фогельзонг, а также Егор Пунанцев в течение 39-й минуты забили два мяча в пустые ворота «Звёздочки» - 4:1.

Трудная и абсолютно заслуженная победа «Армиды», которая стала трёхкратным обладателем Кубка Архангельской области по мини-футболу и навсегда получила почётный приз. По итогам турнира лучшим игроком был признан Максим Филанович («Армида»), а бомбардиром – Александр Бушуев («Звёздочка»), забивший семь мячей.

 

 

 

Александр Галин, Сегодня 10:12

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