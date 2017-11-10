В ожидании перемен «Водник» вновь пропускает семь мячей

Хоккеисты архангельского «Водника» очередной матч чемпионата России по хоккею с мячом проводили в Кемерово против «Кузбасса». Сибиряки до противостояния с нашими земляками одержали уверенные выездные победы в Казани и Ульяновске. Северяне же напротив потерпели сокрушительное домашнее поражение от «СКА-Нефтяника», которое вывело из душевного равновесия наставника команды Сергея Лихачёва.

После матча в Кемерово рулевой «Водника» был менее эмоционален, чем в Архангельске. Просто всё то, что хотел высказать главный тренер архангелогородцев, было озвучено уже на предыдущей пресс-конференции. В игре с кемеровчанами жёлто-зелёные, как и в матче с хабаровчанами, выглядели явно не в своей тарелке.

Уже первый тайм практически снял все вопросы о победителе. Два гола 20-летнего Владимира Каланчина, который уже давно стал игроком основного состава, а также дубль опытного 35-летнего Вадима Стасенко высветили на табло местного стадиона «Химик» радостные для кемеровских болельщиков цифры – 4:0.

Во второй половине матча мало что поменялось в действиях наших хоккеистов. Лишь под занавес встречи «водники» оживились и даже заработали 12-метровый, который не реализовал Александр Насонов. Кстати, это второй подряд промах опытного нападающего архангельской хоккейной дружины. Правда, однажды Александр всё же отличился, отдав голевой пас Евгению Дергаеву. Капитану «Водника» оставалось только не промахнуться.

Его гол оказался единственным, а кемеровчане, благодаря точным ударам Вячеслава Швецова, Олега Земцова и Дениса Игошина, довели счёт матча до неприличного для гостей – 7:1. Итак, очередные семь мячей в воротах Михаила Шиляева, после которых становится очень грустно. А 28-го ноября «Воднику» предстоит тяжкое испытание в Красноярске, которое также не сулит ничего хорошего.

Что происходит с командой в данный момент – вопрос из вопросов. Сергей Лихачёв после игры со «СКА-Нефтяником» отчасти ответил на него, заявив о проблеме возрастных игроков и необходимости вливания свежей крови. Кстати, в этом плане архангельский клуб мог бы многое взять на вооружение из опыта «Кузбасса».

Сибиряки долго и упорно работали со своей молодёжью, которая сейчас находится в команде на первых ролях, успешно взаимодействуя с ветеранами. Судите сами: с одной стороны опытнейшие Стасенко, Криушенков, Козлов, Якушев, Борисенко, а с другой Каланчин, Павенский, Игошин, Тарасенко, Иванов, Яковлев, Фёдоров. Последним двум вовсе по 18 лет, но они уже в обойме взрослого «Кузбасса».

Неудивительно, что в матче с «водниками» кемеровчане просто перебегали гостей, показав высокую командную скорость. Каждый раз, встречаясь с соперниками, обладающими высокими скоростными качествами, наши земляки испытывают определённые, а часто непреодолимые трудности. Словом, второе поражение подряд при семи пропущенных мячах, которое стало следствием того, что происходило на льду.

После поражения в Кемерово болельщики не только «Водника» теряются в догадках: что случилось с командой? Предполагать можно всякое – от невозможности целого ряда хоккеистов постоянно находиться в движении, проявляя свои скоростные качества и выносливость, до откровенного «сплава» Сергея Лихачёва всё тем же рядом игроков. В последнее не хочется верить, но примеров тому в профессиональном спорте немало.

Думается, после намеченной на 4 декабря встречи наставника «Водника» и руководителя агентства по спорту Андрея Багрецова лёд понемногу тронется. Ясно одно: ситуация требует немедленного вмешательства в дела клуба и, быть может, кардинального решения назревших проблем.

Болельщики ни в коем случае не должны остаться в стороне и просто обязаны поддержать команду и её тренера Сергея Евгеньевича Лихачёва. По поводу фигуры наставника «Водника» в последнее время стала наблюдаться, мягко говоря, некая странная картина. В некоторых группах «В контакте», где обсуждаются проблемы русского хоккея, всё чаще стали появляться откровенные «наезды» на Лихачёва.

Интересно, что занимаются этим люди, которые ещё совсем недавно пели дифирамбы рулевому «Водника». За что же так невзлюбили Сергея Евгеньевича кое-какие доморощенные хоккейные спецы? Наверное, за то, что ещё накануне сезона тот честно заявил о безмедальных перспективах команды и даже невозможности сохранения прошлогоднего почётного четвёртого места. Вероятно, потому, что опять же открыто признался в позднем приглашении его в коллектив, откуда уже успели отбыть те, которые бы остались в «Воднике», будь Лихачёв в команде.

Может быть, он виноват в том, что так называемое усиление «Водника» назвал латанием дыр? И уж, конечно, виноват нынешний рулевой архангельской дружины, когда позволил себе роскошь выдать на-гора столько откровенной правды о положении дел внутри коллектива, что мало не покажется, не так ли? До него, кстати, на подобное никто из тренеров команды не сподобился.

А вы слышали от кого-нибудь такую самоубийственную фразу: «Я уже давно сказал, что стратегия клуба – она неправильная совершенно»? Признать такое – значит пойти против руководства ХК «Водник», которое и определяет эту самую стратегию. Лихачёв не побоялся это сделать, за что ему огромный респект. Естественно, никто не идеализирует личность нынешнего наставника команды. Как у любого тренера в его деятельности случались огрехи. Не застрахован он от них, наверное, и в будущем.

И, тем не менее, зная этого человека в течение долгих лет, есть твёрдое убеждение: он знает, что делает и к чему стремится, именно он очень хотел ещё несколько лет поработать в том самом «Воднике», который навсегда остался у него в памяти с сезона 2005-2006 гг. Наконец, ещё об одном поступке Сергея Лихачёва, который почему-то стали забывать наши любители хоккея.

Это было 9 февраля 2006 года, когда «Водник» под руководством Лихачёва вышел на лёд стадиона «Труд», чтобы сразиться с московским «Динамо». Большинство динамовцев за три дня до этого завоевали в составе сборной России «золото» чемпионата мира в Швеции. Многие из них находились тогда в состоянии победной эйфории.

Именно по этой причине перед игрой из центра последовало указание: «Водник» не должен играть на победу и выигрывать у новоиспечённых чемпионов мира. Сергей Лихачёв, получив эту команду, поступил очень просто. На предматчевой установке он заявил: если в ходе игры заметит у кого-нибудь из своих подопечных явное нежелание борьбы, отлынивание от неё, сразу же напишет заявление об уходе и тут же покинет Архангельск. Напомним, тот матч «Водник» выиграл 8:5, несмотря ни на что. И в этом, прежде всего, была заслуга Сергея Лихачёва, которого сейчас некоторые, так называемые, радетели русского хоккея пытаются выставить в роли главного виновника последних неудач команды.

Хочется сказать одно: «Воднику» дико повезло с нынешним наставником. Это признают болельщики практически всех российских команд. В этой связи не надо лишний раз мешать Лихачёву заниматься тем делом, которому он посвятил всю жизнь.

В этом сезоне Сергей Евгеньевич никому ничего громкого не обещал, а вот в следующем (если он останется в Архангельске) начнётся возрождение «Водника». Поверьте, главный тренер нашей хоккейной дружины очень хочет, чтобы в столице Поморья его вспоминали хорошим словом.