Александра Румянцева хотят пожизненно отстранить от участия в Олимпиадах

От участия в Олимпийских играх пожизненно отстранены серебряная медалистка Ольга Фаткулина и участник Олимпиад в Ванкувере и Сочи Александр Румянцев. Такую информацию распространила пресс-служба Международного олимпийского комитета.

МОК признал Румянцева и Фаткулину виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Им запрещено принимать участие в Олимпиадах в будущем и аккредитовываться на Игры в качестве официальных лиц. Таким образом, Фаткулина лишена серебряной медали Олимпиады.

Союз конькобежцев России уже заявил, что подаст апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Аргументация – решение вынесено без всяких оснований для обвинений спортсменов.

Описанную выше ситуацию прокомментировал руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов.

«Ещё неделю назад мы искренне радовались, что воспитанник архангельской школы конькобежного спорта Александр Румянцев на втором этапе Кубка мира обновил рекорд России, который держался с 2011 года, а также заработал квоту для участия сборной команды России в грядущих Олимпийских играх. Но 24 ноября мы получили информацию об обвинении Александра Румянцева в нарушении антидопинговых правил, которое на сегодняшний день не подтверждено никакими доказательствам», - рассказал он.

По словам Андрея Багрецова, отчётливо видна целая цепочка подобных событий, связанных с медалистами и участниками сочинской Олимпиады. Он убеждён, что впоследствии будут получены доказательства невиновности наших спортсменов.

«Помимо моральной, мы готовы оказать Александру Румянцеву всю необходимую техническую поддержку: лёд стадиона «Труд» всегда будет в его распоряжении, где он сможет готовиться к новым мировым первенствам. Уверен, что здравый смысл восторжествует и правда будет на нашей стороне!», - цитирует слова Андрея Багрецова пресс-служба регионального агентства по спорту.