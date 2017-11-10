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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/11/25/54135.html

Спорт

Дублёры «Водника» уступают только хоккеистам «Мурмана»

Дублёры «Водника» уступают только хоккеистам «Мурмана»
Стартовали Всероссийские соревнования команд высшей лиги по хоккею с мячом сезона 2017-2018 г. Хоккеисты «Водника-2» по традиции выступают в первой группе, где их соперниками являются «Мурман», «Родина-2», «Волга-2», «Старт-2», «Зоркий-2», «Динамо-Крылатское» и дебютант подобного турнира СШОР №1 из Сыктывкара.

Подопечные Олега Батова первые шесть матчей волею календаря вынуждены проводить на выезде. Первым пунктом остановки молодых архангелогородцев стал Красногорск, где им выпало сразиться с «Зорким-2», который в этом сезоне возглавил воспитанник северодвинского хоккея, экс-голкипер «Севера» и «Водника» Михаил Лебедев.

Коллектив из Подмосковья, по существу выступающий с чистого листа, уступил «водникам» по всем статьям – 1:6 и 2:13. Из Красногорска северяне перебрались в Киров, где их ожидал значительно более грозный соперник – «Родина-2». Встречи с кировчанами, как правило, проходят в обоюдоострой борьбе, независимо от места проведения матчей.

Вот и на этот раз обе игры дублёров «Водника» и «Родины» прошли по разному сценарию. В первом поединке преимущество хозяев льда было очевидным. За 20 минут до конца встречи они уверенно вели в счёте – 7:1. Затем подопечные Сергея Агалакова несколько успокоились, за что гости трижды их наказали. Тем не менее, победа – 7:4 осталась за «Родиной-2».

После этого поражения были сделаны должные выводы, и повторный поединок прошёл уже под диктовку «жёлто-зелёных». На протяжении практически всего матча наши земляки не давали усомниться в своём превосходстве и заслуженно одержали трудную победу – 4:2.

После этого успеха «Водник-2» набрал 9 очков и занимает второе место в турнирной таблице после опытного «Мурмана» - 10 баллов. Впрочем, впереди у архангелогородцев ещё более сложные игры с дублёрами «Волги», «Старта» и тем же хоккеистами из столицы Заполярья.

Следующие же поединки хоккеисты «Водника-2» проведут в Сыктывкаре. Здесь они дважды сыграют с соперниками из местной СШОР №1. Эти матчи состоятся 27 и 28 ноября.

Александр Галин, Сегодня 18:47

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