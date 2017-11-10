Северяне взяли «серебро» на первенстве России по настольному теннису

На этих соревнованиях отлично выступили теннисисты из Архангельской области. Наша команда оказалась одной из самых молодых. Например, Арутюну Асланяну сейчас всего четырнадцать лет. Однако же теннисисты не просто упорно сражались в каждой встрече, но и сумели завоевать медали.
Состязания, проводимые Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, проходили в личном и командном зачетах. В личном зачете Арутюн Асланян, представляющий Клуб настольного тенниса «Родина», занял четвёртое место. А вместе со спортсменом из центра развития адаптивного спорта Антоном Гатальским они завоевали серебряные медали, сообщает региональное агентство по спорту.