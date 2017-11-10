Лыжники Поморья достойно завершили выступления в Хакасии

В посёлке Вершина Теи завершились первые официальные всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Кубок Хакасии». В заключительный день участники определяли сильнейших в гонке свободным стилем. Женщины преодолевали 10 км, а мужчины – 15 км.

Успешным можно считать выступление лыжников Архангельской области. Отличились представители Северодвинска, воспитанники тренера Игоря Мосеева – мастера спорта Светлана Заборская и Алексей Шемякин.

Светлана наконец-то дождалась своей любимой дистанции и именно «коньком». В остром соперничестве на трассе она сумела замкнуть шестёрку лучших, показав время 26 мин. 52.4 сек. Её не хватило всего трёх секунд до бронзовой награды. А победительницей на «десятке» стала мастер спорта международного класса Дарья Сторожилова – 26 мин. 04.6 сек.

Стоит отметить и результат архангелогородки Екатерины Ядовиной, которая вошла в первую десятку в этой дисциплине из 115-и участниц в итоговом протоколе. Наша сильнейшая спортсменка Светлана Николаева на сей раз была только 24-й.

У мужчин порадовал Алексей Шемякин, который остановился в шаге от пьедестала в первый день соревнований, заняв четвёртое место в гонке на 10 км «классикой». В заключительном старте Алексей вновь продемонстрировал стабильность. На финише 15-километровой гонки северодвинец был пятым из 188-и участников.

Результат нашего земляка – 34 мин. 15.3 сек. Золотую медаль в этой дисциплине завоевал Артём Николаев из Республики Татарстан – 33 мин. 30.4 сек. В целом, выступление лыжников Поморья можно признать весьма успешным. Определился костяк сборной Поморья, которой предстоит защищать честь региона во всероссийских соревнованиях.