Юные футболисты «Строителя» стали сильнейшими в Поморье

В течение трёх дней в спорткомплексе «Норд Арена» горели нешуточные спортивные страсти. Здесь прошло первенство Архангельской области по мини-футболу среди юношей 2000-2001 г.р. За главный приз турнира боролись шесть команд из Архангельска, Северодвинска, Котласа и Новодвинска.

Надо отметить, что судьбу многих игр решал всего один мяч, или соперники уходили с площадки, так и не выявив сильнейшего. Достаточно сказать, что победителя от коллектива, занявшего четвёртое место, отделили только три очка.

А лучшая мини-футбольная дружина Поморья и два призёра соревнований определились в заключительный день после матча прошлогоднего победителя – котласского «Локомотива» и хозяев турнира из команды «Водник-Северная Двина-ДАФ». Архангелогородцы одержали убедительную победу – 7:0 и гарантировали себе серебряные медали.

Сильнейшими же стали юные футболисты северодвинского «Строителя», набравшие по итогам первенства 11 очков. В активе ребят из города корабелов три победы и две ничьи. «Серебро» осталось у подопечных Сергея Бажукова из «Водника-Северная Двина-ДАФ» - 10 баллов, а «бронза» отправилась в Котлас вместе с «Локомотивом» - 9 очков.

Далее в турнирной таблице расположились: «Северная Двина-ДАФ» (Архангельск) – 8, «Двина» (Новодвинск) – 4 и «ДЮСШ-6 Сталкер» (Архангельск) – 0 очков. Лучшими игроками в своих номинациях стали: вратарь – Алексей Рацкевич («Водник-Северная Двина-ДАФ), нападающий – Дмитрий Пономарёв («Строитель»), игрок – Сергей Титов («Локомотив») и бомбардир – Виктор Конев («Водник-Северная Двина-ДАФ»).