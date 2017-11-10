«Особые» спортсмены Архангельской области завоевали четыре медали в Питере

В течение пяти дней в Санкт-Петербурге проходила Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады. «Особые» спортсмены соревновались в рамках Всероссийского фестиваля «Спорт и творчество», посвященного Всемирной Декаде инвалидов.

Проект объединил около трёх тысяч спортсменов и артистов из школ, интернатов, детских домов, центров реабилитации, семейных, спортивных, творческих клубов. Это были представители Казахстана, Узбекистана, а также сорока регионов России. Медали разыгрывались в боулинге, юнифайд-боулинге, бочче, юнифайд-бочче, мини-футболе (футзалу), дартсе и армрестлинге.

Команда из Архангельской области отлично выступила на этих соревнованиях. Александра Лисицына из Вельской специальной коррекционной школы-интерната победила в соревнованиях по бочче. Егор Морозов из Новодвинского дома-интерната стал серебряным призером соревнований. Кроме того, ребята завоевали золотые медали в парном разряде по юнифайд-бочче. Александра Лисицына первенствовала в паре с Варварой Верещагиной, а Егор Морозов – в паре с Никитой Курышевым.

По результатам соревнований Александра Лисицына вошла в состав сборной команды России на Европейский турнир по бочче. Он состоится в мае следующего года в Люксембурге, сообщает региональное агентство по спорту.