Северодвинский силач Владимир Гришаев завоевал «золото» на чемпионате России

В городе Бердск Новосибирской области стартовал чемпионат России по жиму штанги. В первый день соревнований атлеты разыгрывали медали в экипировочном дивизионе в открытой возрастной группе (Open).

В весовой категории до 105 килограммов фаворитом считался северодвинец Владимир Гришаев, который сразу же подтвердил высокий статус.

В первой попытке наш силач уверенно выжал от груди 320 килограммов. Тогда как максимальный результат соперников в первой попытке был лишь 305 килограммов.

Затем Владимир Гришаев выжал 330 килограммов, став победителем соревнований. В последней попытке представитель Поморья решил улучшить мировой рекорд и заказал вес 350 килограммов. Но, увы, в этот раз штанга не поддалась.

Кроме победителей в каждой весовой категории, на соревнованиях определялся абсолютный победитель чемпионата по формуле Вилкса. В «абсолютке» Владимир стал третьим, сообщают в региональном агентстве по спорту.

По результатам чемпионата страны будут определены обладатели путевок на международные соревнования. Стоит напомнить, что Владимир Гришаев является трехкратным чемпионом мира по жиму лежа.