Архангельская байдарочница завоевала в Краснодаре «серебро»

В столице Краснодарского края прошли первенство России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет. Архангельскую школу гребли представляли кандидаты в мастера спорта Маргарита Елфимова и Илья Бельшев, а также перворазрядник Максим Рохин.

Награды первенства страны разыгрывались на дистанции 2000 метров, а за медали Всероссийских соревнований участники боролись на дистанциях 200 и 5000 метров. В поморском трио спортсменов, конечно же, выделялась кандидат в юношескую сборную России Маргарита Елфимова.

Напомним, что в этом году она уже успела стать победительницей первенства страны в Воронеже в байдарке-одиночке на 200 метров. На дистанции 500 метров она также не осталась без наград, завоевав «серебро». Своё мастерство Маргарита доказала и на нынешних ноябрьских стартах в Краснодаре.

На дистанции 200 метров архангелогородка в остром соперничестве с Анастасией Долговой из Севастополя, добывшей по итогам прошедших соревнований две золотые и одну бронзовые медали, пришла к финишу второй, став обладательницей заслуженного «серебра». Её время – 45.00 сек. Спортсменка из Крыма одержала победу с результатом 44.26 сек. «Бронза» на счету москвички Анастасии Карамновой – 45.38 сек.