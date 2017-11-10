Архангельская байдарочница завоевала в Краснодаре «серебро»

Награды первенства страны разыгрывались на дистанции 2000 метров, а за медали Всероссийских соревнований участники боролись на дистанциях 200 и 5000 метров. В поморском трио спортсменов, конечно же, выделялась кандидат в юношескую сборную России Маргарита Елфимова.
Напомним, что в этом году она уже успела стать победительницей первенства страны в Воронеже в байдарке-одиночке на 200 метров. На дистанции 500 метров она также не осталась без наград, завоевав «серебро». Своё мастерство Маргарита доказала и на нынешних ноябрьских стартах в Краснодаре.
На дистанции 200 метров архангелогородка в остром соперничестве с Анастасией Долговой из Севастополя, добывшей по итогам прошедших соревнований две золотые и одну бронзовые медали, пришла к финишу второй, став обладательницей заслуженного «серебра». Её время – 45.00 сек. Спортсменка из Крыма одержала победу с результатом 44.26 сек. «Бронза» на счету москвички Анастасии Карамновой – 45.38 сек.
На «неродной» дистанции 2000 метров Маргарита Елфимова выступила не столь успешно и заняла только 19-е место среди 59-и участниц. Что касается наших юниоров, лучшим из них был Илья Бельшев, показавший на дистанции 200 метров в байдарке-одиночке 17-е время из 107-и спортсменов.