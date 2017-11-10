Светлана Николаева остановилась в шаге от финала

Отлично выступил на этой стадии наш земляк Александр Терентьев. Он показал третье время среди 225-и спортсменов и вошёл в число 30-и соискателей наград. Результат Александра – 3 мин. 15.05 сек. Он уступил только 2.74 сек. победителю Андрею Некрасову из Республики Коми.
У женщин лучший результат из лыжниц Поморья продемонстрировала обладательница «золота» на дистанции 5 км «классикой» Светлана Николаева. Она финишировала в квалификации на десятом месте из 139-и участниц спринта. Время Светланы – 3 мин. 50.39 сек., что на 6.74 сек. хуже результата Татьяны Алёшиной из Тюменской области, занявшей первую строчку в итоговом протоколе.
В борьбе за медали Александр Терентьев и Светлана Николаева добрались до стадии полуфиналов. Александр, к сожалению, занял в своём полуфинале последнее шестое место и в итоге финишировал на 11-м месте. А вот Светлана в первом полуфинальном забеге стала третьей и оказалась в роли лаки лузера, ожидая результаты участниц второго полуфинала.
Увы, но в этом забеге сразу четыре лыжницы пробежали быстрее нашей землячки. Таким образом, Светлана Николаева остановилась в шаге от финальной шестёрки, заняв итоговое седьмое место. А обладателями «Кубка Хакасии» стали представители Тюменской области Андрей Парфёнов и Татьяна Алёшина.
Сегодня у участников соревнований день отдыха, а завтра они будут состязаться в спринте классическим стилем. Завершится «Кубок Хакасии» 24 ноября гонками на 10 км (женщины) и 15 км (мужчины) свободным стилем.