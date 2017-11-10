Светлана Николаева остановилась в шаге от финала

В посёлке Вершина Теи завершился второй день «Кубка Хакасии» по лыжным гонкам. Участники определяли сильнейших в спринте свободным стилем. Сначала прошла квалификация, по итогам которой стали известны имена тех, кто продолжил борьбу за медали.

Отлично выступил на этой стадии наш земляк Александр Терентьев. Он показал третье время среди 225-и спортсменов и вошёл в число 30-и соискателей наград. Результат Александра – 3 мин. 15.05 сек. Он уступил только 2.74 сек. победителю Андрею Некрасову из Республики Коми.

У женщин лучший результат из лыжниц Поморья продемонстрировала обладательница «золота» на дистанции 5 км «классикой» Светлана Николаева. Она финишировала в квалификации на десятом месте из 139-и участниц спринта. Время Светланы – 3 мин. 50.39 сек., что на 6.74 сек. хуже результата Татьяны Алёшиной из Тюменской области, занявшей первую строчку в итоговом протоколе.

В борьбе за медали Александр Терентьев и Светлана Николаева добрались до стадии полуфиналов. Александр, к сожалению, занял в своём полуфинале последнее шестое место и в итоге финишировал на 11-м месте. А вот Светлана в первом полуфинальном забеге стала третьей и оказалась в роли лаки лузера, ожидая результаты участниц второго полуфинала.

Увы, но в этом забеге сразу четыре лыжницы пробежали быстрее нашей землячки. Таким образом, Светлана Николаева остановилась в шаге от финальной шестёрки, заняв итоговое седьмое место. А обладателями «Кубка Хакасии» стали представители Тюменской области Андрей Парфёнов и Татьяна Алёшина.

Сегодня у участников соревнований день отдыха, а завтра они будут состязаться в спринте классическим стилем. Завершится «Кубок Хакасии» 24 ноября гонками на 10 км (женщины) и 15 км (мужчины) свободным стилем.