Новости дня

В Северодвинске тлеющее одеяло ставило без жилья молодую семью

7 отличий Годзиша от Павленко

Архангельская область получит 160 миллиардов рублей в виде инвестиций

В Холмогорском районе осудили семейного деспота, третировавшего жену и сына

Мобильная версия 16+

Среда, 22 ноября, 13:26

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/11/22/54073.html

Спорт

Когда же раздевалка «Водника» заживёт хоккеем?

Когда же раздевалка «Водника» заживёт хоккеем?
Фото Александры Игнатенко
Свой очередной матч чемпионата России среди команд суперлиги «Водник» полностью провалил. Да, он играл против чемпиона России – хабаровского «СКА-Нефтяника», который до этого одержал три непростые выездные победы в Кирове, Нижнем Новгороде и Красногорске. Но надо же такому случиться, что именно в игре с жёлто-зелёными подопечные Михаила Юрьева не испытали особых проблем и праздновали очередной успех.

О самой встрече на стадионе «Труд», честно говоря, трудно поведать что-то оптимистичное. На льду была только одна команда – «СКА-Нефтяник». Именно это с горечью признал на пресс-конференции наставник «Водника» Сергей Лихачёв. Очень обидно за талантливого тренера и замечательного человека, которого родная команда довела вчера, что называется, до ручки.

Игра с хабаровчанами впервые заставила рулевого архангельской хоккейной дружины высказаться со всей прямотой о наболевшем. Надо признать, Сергей Евгеньевич отчасти несколько опоздал с этим. Однако лучше поздно, чем никогда. Наши болельщики редко слышали от предыдущих наставников нечто такое, о чём принято говорить только в хоккейных кулуарах. Лихачёв вчера выдал правду-матку, пусть и не в полном объёме (кое-что только для служебного пользования), которая должна поспособствовать очищению коллектива от накопленного негатива.

Особенно горько было слушать такие его слова: «Я смотрю на раздевалку, и раздевалка вообще хоккеем-то не живёт. Я уже давно сказал, что стратегия клуба – она неправильная совершенно. Нет живых игроков, которые переживают за результат. У меня такое впечатление, что тренерский штаб за результат переживает и ещё присоединившиеся к нему три-четыре-пять игроков. Остальных результат матча не интересует по большому счёту. Вот такое отношение и выливается в такой результат».

При этом, Сергей Лихачёв, как тренер, готов взять вину за происходящее в команде на себя. Но трижды прав наставник «водников» говоря о том, что наши звёздные ветераны сами должны понимать, с кем они играют, как готовиться к матчу, а на деле многие оказались просто не готовы к игре, в частности вчерашней с чемпионом России из Хабаровска.

В целом, нынешнюю ситуацию в команде Сергей Евгеньевич назвал тупиковой. Выйти из неё можно только свежим вливанием крови и, быть может, оперативным вмешательством, которое предусматривает даже расставание с рядом опытных хоккеистов, не показывающих уровень игры команды суперлиги.

Действительно, следует спуститься с небес на землю и работать, к чему постоянно призывает своих подопечных рулевой «Водника». Увы, но до сих пор кое-кто в команде это понять не может или не хочет. При таком положении дела, по признанию Лихачёва, бороться за какие-то призовые места на данном этапе просто невозможно.

Вот такие откровения пришлось вчера выслушать от главного тренера «Водника». Нечасто подобное случается в Архангельске, где русский хоккей – спорт номер один. Хочется поблагодарить Сергея Евгеньевича за то, что он не побоялся многим любителям этой прекрасной игры открыть глаза на ряд нелицеприятных моментов в его хоккейной вотчине. Быть может, после этого что-то изменится к лучшему в команде, которая по праву считается настоящим брендом Поморья.

И всё-таки несколько слов о вчерашней игре, которую, признаться, хотелось бы поскорее забыть. Тем не менее, нельзя не упомянуть об одном важном событии, которое предшествовало матчу. В составах хозяев и гостей на лёд вышли сразу четыре новоиспечённых мастера спорта. В рядах «СКА-Нефтяника» ими стали Валерий Ивкин и Виктор Каменев, а «Водника» - Данил Кузьмин и Глеб Потапов.

К сожалению, для двух наших молодых земляков праздника не получилось в отличие от их коллег по хоккейному цеху из Хабаровска. Хочется верить, что всё лучшее у них ещё впереди. Сама же игра была вчера сделана в первые десять минут, когда гости забили два мяча в ворота Михаила Шиляева.

Стоит отметить одно интересное обстоятельство: шесть из семи мячей в составе «СКА-Нефтяника» записали в свой актив бывшие игроки «Енисея»: Артём Бондаренко, Олег Толстихин и Денис Лапшин – по два на брата. Ещё один на счету экс-игрока «Кузбасса» Алексея Ничкова. Общий итог этого неутешительного поединка – 0:7. Вчера на льду стадиона «Труд» архангельские болельщики могли наблюдать только одну команду. Увы, но ею был не «Водник».

 

Александр Галин, Сегодня 10:17

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Эсквайр, сегодня 10:51

Хочется поблагодарить Сергея Евгеньевича за то, что он не побоялся многим любителям этой прекрасной игры открыть глаза на ряд нелицеприятных моментов ************************************************************************ …а сам Галин, как спортивный обозреватель, на кой хрен существует? чтобы писать тупые репортажи о тупых матчах? Не он ли дифирамбы пел хоккейному отстою? что ж мы от него-то "нелицеприятных откровений" не слышали? или не знал, не ведал? отмашки не было? стыдобА!!!

12, сегодня 12:58

Эсквайр всех обсирает, дошел до несчастного Галина...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

7 отличий Годзиша от ПавленкоСегодня 13:12

Среда сулит Архангельской области снежную погодуСегодня 09:17

«Водник» сразится с чемпионом России из ХабаровскаВчера 17:00

Архангельск угодил в число аутсайдеров по экологическому развитиюВчера 15:40

Чаще всего у северян выявляют болезни кровообращения и органов пищеваренияВчера 11:37

Реклама
Спорт

«Водник» сразится с чемпионом России из ХабаровскаВчера 17:00

В Северодвинске люди с ограниченными возможностями состязались в плаванииВчера 15:16

Боец из Поморья Владимир Ковалев получил «серебро» на чемпионате СЗФОВчера 10:38

Спортсменка из Поморья завоевала «золото» на Кубке ХакасииПозавчера 16:29
1 комментарий

Хоккеисты архангельского «Помора» одержали две важные победыПозавчера 11:41

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Холмогорском районе осудили семейного деспота, третировавшего жену и сына

Правительство Поморья проанализировало обращения северян в Госжилинспекцию

На награду «Достояние Севера» заявлен 51 претендент

В Вельске 22-летняя гендиректор ООО оставила бухгалтера без зарплаты

Среда сулит Архангельской области снежную погоду

Архангельская область получит 160 миллиардов рублей в виде инвестиций

В столице Поморья провели Дни Новодвинска

Дмитриевский ЛПХ инвестировал в техперевооружение более 210 млн. руб.

Группа «Илим» значительно перевыполнила взятые на себя обязательства в Год экологии

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в октябре 2017 года

7 отличий Годзиша от Павленко

Глава Каргопольского района написал заявление об отставке

В Архангельском облсобрании два новых депутата

Архангельских думцев снова признали малоэффективными. Кроме Епифановой

Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора

В Северодвинске тлеющее одеяло ставило без жилья молодую семью

Пьяные архангелогородцы, обидевшись на товарища, взяли штурмом его жильё

Полиции нужна помощь: разыскивается сбивший человека водитель

Архангельский рыбак едва не погиб, пустившись вплавь по Двине на байдарке

Новодвинские полицейские обнаружили нарколабораторию в гараже

«Водник» сразится с чемпионом России из Хабаровска

В Северодвинске люди с ограниченными возможностями состязались в плавании

Боец из Поморья Владимир Ковалев получил «серебро» на чемпионате СЗФО

Спортсменка из Поморья завоевала «золото» на Кубке Хакасии

Минэкономразвития Поморья создаст единый реестр сувенирной продукции

Тверская публика тепло встретила артистов Северного хора

Архангельский спектакль показали на сцене столичного театра имени Маяковского

В столице Поморья завершились Дни Германии

Елена Шатковская может стать почетным гражданином Архангельской области
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru