Когда же раздевалка «Водника» заживёт хоккеем?

Свой очередной матч чемпионата России среди команд суперлиги «Водник» полностью провалил. Да, он играл против чемпиона России – хабаровского «СКА-Нефтяника», который до этого одержал три непростые выездные победы в Кирове, Нижнем Новгороде и Красногорске. Но надо же такому случиться, что именно в игре с жёлто-зелёными подопечные Михаила Юрьева не испытали особых проблем и праздновали очередной успех.

О самой встрече на стадионе «Труд», честно говоря, трудно поведать что-то оптимистичное. На льду была только одна команда – «СКА-Нефтяник». Именно это с горечью признал на пресс-конференции наставник «Водника» Сергей Лихачёв. Очень обидно за талантливого тренера и замечательного человека, которого родная команда довела вчера, что называется, до ручки.

Игра с хабаровчанами впервые заставила рулевого архангельской хоккейной дружины высказаться со всей прямотой о наболевшем. Надо признать, Сергей Евгеньевич отчасти несколько опоздал с этим. Однако лучше поздно, чем никогда. Наши болельщики редко слышали от предыдущих наставников нечто такое, о чём принято говорить только в хоккейных кулуарах. Лихачёв вчера выдал правду-матку, пусть и не в полном объёме (кое-что только для служебного пользования), которая должна поспособствовать очищению коллектива от накопленного негатива.

Особенно горько было слушать такие его слова: «Я смотрю на раздевалку, и раздевалка вообще хоккеем-то не живёт. Я уже давно сказал, что стратегия клуба – она неправильная совершенно. Нет живых игроков, которые переживают за результат. У меня такое впечатление, что тренерский штаб за результат переживает и ещё присоединившиеся к нему три-четыре-пять игроков. Остальных результат матча не интересует по большому счёту. Вот такое отношение и выливается в такой результат».

При этом, Сергей Лихачёв, как тренер, готов взять вину за происходящее в команде на себя. Но трижды прав наставник «водников» говоря о том, что наши звёздные ветераны сами должны понимать, с кем они играют, как готовиться к матчу, а на деле многие оказались просто не готовы к игре, в частности вчерашней с чемпионом России из Хабаровска.

В целом, нынешнюю ситуацию в команде Сергей Евгеньевич назвал тупиковой. Выйти из неё можно только свежим вливанием крови и, быть может, оперативным вмешательством, которое предусматривает даже расставание с рядом опытных хоккеистов, не показывающих уровень игры команды суперлиги.

Действительно, следует спуститься с небес на землю и работать, к чему постоянно призывает своих подопечных рулевой «Водника». Увы, но до сих пор кое-кто в команде это понять не может или не хочет. При таком положении дела, по признанию Лихачёва, бороться за какие-то призовые места на данном этапе просто невозможно.

Вот такие откровения пришлось вчера выслушать от главного тренера «Водника». Нечасто подобное случается в Архангельске, где русский хоккей – спорт номер один. Хочется поблагодарить Сергея Евгеньевича за то, что он не побоялся многим любителям этой прекрасной игры открыть глаза на ряд нелицеприятных моментов в его хоккейной вотчине. Быть может, после этого что-то изменится к лучшему в команде, которая по праву считается настоящим брендом Поморья.

И всё-таки несколько слов о вчерашней игре, которую, признаться, хотелось бы поскорее забыть. Тем не менее, нельзя не упомянуть об одном важном событии, которое предшествовало матчу. В составах хозяев и гостей на лёд вышли сразу четыре новоиспечённых мастера спорта. В рядах «СКА-Нефтяника» ими стали Валерий Ивкин и Виктор Каменев, а «Водника» - Данил Кузьмин и Глеб Потапов.

К сожалению, для двух наших молодых земляков праздника не получилось в отличие от их коллег по хоккейному цеху из Хабаровска. Хочется верить, что всё лучшее у них ещё впереди. Сама же игра была вчера сделана в первые десять минут, когда гости забили два мяча в ворота Михаила Шиляева.