Когда же раздевалка «Водника» заживёт хоккеем?

О самой встрече на стадионе «Труд», честно говоря, трудно поведать что-то оптимистичное. На льду была только одна команда – «СКА-Нефтяник». Именно это с горечью признал на пресс-конференции наставник «Водника» Сергей Лихачёв. Очень обидно за талантливого тренера и замечательного человека, которого родная команда довела вчера, что называется, до ручки.
Игра с хабаровчанами впервые заставила рулевого архангельской хоккейной дружины высказаться со всей прямотой о наболевшем. Надо признать, Сергей Евгеньевич отчасти несколько опоздал с этим. Однако лучше поздно, чем никогда. Наши болельщики редко слышали от предыдущих наставников нечто такое, о чём принято говорить только в хоккейных кулуарах. Лихачёв вчера выдал правду-матку, пусть и не в полном объёме (кое-что только для служебного пользования), которая должна поспособствовать очищению коллектива от накопленного негатива.
Особенно горько было слушать такие его слова: «Я смотрю на раздевалку, и раздевалка вообще хоккеем-то не живёт. Я уже давно сказал, что стратегия клуба – она неправильная совершенно. Нет живых игроков, которые переживают за результат. У меня такое впечатление, что тренерский штаб за результат переживает и ещё присоединившиеся к нему три-четыре-пять игроков. Остальных результат матча не интересует по большому счёту. Вот такое отношение и выливается в такой результат».
При этом, Сергей Лихачёв, как тренер, готов взять вину за происходящее в команде на себя. Но трижды прав наставник «водников» говоря о том, что наши звёздные ветераны сами должны понимать, с кем они играют, как готовиться к матчу, а на деле многие оказались просто не готовы к игре, в частности вчерашней с чемпионом России из Хабаровска.
В целом, нынешнюю ситуацию в команде Сергей Евгеньевич назвал тупиковой. Выйти из неё можно только свежим вливанием крови и, быть может, оперативным вмешательством, которое предусматривает даже расставание с рядом опытных хоккеистов, не показывающих уровень игры команды суперлиги.
Действительно, следует спуститься с небес на землю и работать, к чему постоянно призывает своих подопечных рулевой «Водника». Увы, но до сих пор кое-кто в команде это понять не может или не хочет. При таком положении дела, по признанию Лихачёва, бороться за какие-то призовые места на данном этапе просто невозможно.
Вот такие откровения пришлось вчера выслушать от главного тренера «Водника». Нечасто подобное случается в Архангельске, где русский хоккей – спорт номер один. Хочется поблагодарить Сергея Евгеньевича за то, что он не побоялся многим любителям этой прекрасной игры открыть глаза на ряд нелицеприятных моментов в его хоккейной вотчине. Быть может, после этого что-то изменится к лучшему в команде, которая по праву считается настоящим брендом Поморья.
И всё-таки несколько слов о вчерашней игре, которую, признаться, хотелось бы поскорее забыть. Тем не менее, нельзя не упомянуть об одном важном событии, которое предшествовало матчу. В составах хозяев и гостей на лёд вышли сразу четыре новоиспечённых мастера спорта. В рядах «СКА-Нефтяника» ими стали Валерий Ивкин и Виктор Каменев, а «Водника» - Данил Кузьмин и Глеб Потапов.
К сожалению, для двух наших молодых земляков праздника не получилось в отличие от их коллег по хоккейному цеху из Хабаровска. Хочется верить, что всё лучшее у них ещё впереди. Сама же игра была вчера сделана в первые десять минут, когда гости забили два мяча в ворота Михаила Шиляева.
Стоит отметить одно интересное обстоятельство: шесть из семи мячей в составе «СКА-Нефтяника» записали в свой актив бывшие игроки «Енисея»: Артём Бондаренко, Олег Толстихин и Денис Лапшин – по два на брата. Ещё один на счету экс-игрока «Кузбасса» Алексея Ничкова. Общий итог этого неутешительного поединка – 0:7. Вчера на льду стадиона «Труд» архангельские болельщики могли наблюдать только одну команду. Увы, но ею был не «Водник».
Хочется поблагодарить Сергея Евгеньевича за то, что он не побоялся многим любителям этой прекрасной игры открыть глаза на ряд нелицеприятных моментов ************************************************************************ …а сам Галин, как спортивный обозреватель, на кой хрен существует? чтобы писать тупые репортажи о тупых матчах? Не он ли дифирамбы пел хоккейному отстою? что ж мы от него-то "нелицеприятных откровений" не слышали? или не знал, не ведал? отмашки не было? стыдобА!!!
Эсквайр всех обсирает, дошел до несчастного Галина...