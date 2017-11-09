«Водник» сразится с чемпионом России из Хабаровска

Хоккеисты архангельского «Водника» проведут свой шестой матч в рамках чемпионата страны по хоккею с мячом среди команд суперлиги. Если в предыдущей игре жёлто-зелёные встречались с серебряным призёром «Байкал-Энергией», то сегодня их соперником будет действующий чемпион России – хабаровский «СКА-Нефтяник».

Свой предыдущий матч подопечные Михаила Юрьева проводили в Красногорске, где в нелёгкой борьбе взяли верх над «Зорким» - 6:2. Вообще в этом сезоне у хабаровчан результат превалирует над игрой. Свой обычный уровень «СКА-Нефтяник» показал разве что в домашнем поединке с казанским «Динамо», не оставив шансов команде Сергея Фирсова – 11:2.

Ещё в трёх играх с «Родиной» и «Стартом» на выезде, а также с «Волгой» дома успех был достигнут во многом благодаря более высокому исполнительскому мастерству хабаровчан. Сегодня обе команды выйдут на лёд стадиона «Труд», не имея длинной скамейки запасных хоккеистов, которые смогли бы помочь своим товарищам в полной мере.

К тому же до сих пор неясно, сможет ли помочь гостям один из лучших бомбардиров «СКА-Нефтяника» Павел Рязанцев. В последнем домашнем поединке с казанским «Динамо» он получил травму и с 20-й минуты участия в игре не принимал. Тем не менее, в поездку в Красногорск и Архангельск он отправился.

В матче с «Зорким» Рязанцев вновь не вышел на лёд, а вот встреча с «Водником» пока под вопросом. Шансы увидеть Павла сегодня в атаке хабаровчан пятьдесят на пятьдесят. Как заявил сам форвард, он очень хочет сыграть в Архангельске, куда всегда приезжает с удовольствием. Однако всё будет зависеть от самочувствия и решится буквально перед игрой.