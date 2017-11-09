Новости дня

Пьяные архангелогородцы, обидевшись на товарища, взяли штурмом его жильё

На улице Ленина в Архангельске зажгутся десятки фонарей

Полиции нужна помощь: разыскивается сбивший человека водитель

Поморье планирует сотрудничать с Исландией в сфере судостроения

Мобильная версия 16+

Вторник, 21 ноября, 21:51

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/11/21/54063.html

Спорт

«Водник» сразится с чемпионом России из Хабаровска

«Водник» сразится с чемпионом России из Хабаровска
Фото Романа Абрамовского
Хоккеисты архангельского «Водника» проведут свой шестой матч в рамках чемпионата страны по хоккею с мячом среди команд суперлиги. Если в предыдущей игре жёлто-зелёные встречались с серебряным призёром «Байкал-Энергией», то сегодня их соперником будет действующий чемпион России – хабаровский «СКА-Нефтяник».

Свой предыдущий матч подопечные Михаила Юрьева проводили в Красногорске, где в нелёгкой борьбе взяли верх над «Зорким» - 6:2. Вообще в этом сезоне у хабаровчан результат превалирует над игрой. Свой обычный уровень «СКА-Нефтяник» показал разве что в домашнем поединке с казанским «Динамо», не оставив шансов команде Сергея Фирсова – 11:2.

Ещё в трёх играх с «Родиной» и «Стартом» на выезде, а также с «Волгой» дома успех был достигнут во многом благодаря более высокому исполнительскому мастерству хабаровчан. Сегодня обе команды выйдут на лёд стадиона «Труд», не имея длинной скамейки запасных хоккеистов, которые смогли бы помочь своим товарищам в полной мере.

К тому же до сих пор неясно, сможет ли помочь гостям один из лучших бомбардиров «СКА-Нефтяника» Павел Рязанцев. В последнем домашнем поединке с казанским «Динамо» он получил травму и с 20-й минуты участия в игре не принимал. Тем не менее, в поездку в Красногорск и Архангельск он отправился.

В матче с «Зорким» Рязанцев вновь не вышел на лёд, а вот встреча с «Водником» пока под вопросом. Шансы увидеть Павла сегодня в атаке хабаровчан пятьдесят на пятьдесят. Как заявил сам форвард, он очень хочет сыграть в Архангельске, куда всегда приезжает с удовольствием. Однако всё будет зависеть от самочувствия и решится буквально перед игрой.

Ну, а подопечные Сергея Лихачёва, конечно же, постараются отнять первые очки у хоккейной дружины из Хабаровска, не имеющей потерь и набравшей максимум очков в пяти матчах – 15. Исход поединка во многом будет зависеть от тренерского чутья опытных наставников команд и, безусловно, игры лидеров архангелогородцев и хабаровчан – Евгения Дергаева и Максима Ишкельдина. Словом, встреча предстоит крайне интересной и непредсказуемой для её участников и болельщиков. Пожелаем успеха нашим землякам.

 

Александр Галин, Сегодня 17:00

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Архангельск угодил в число аутсайдеров по экологическому развитиюСегодня 15:40

Чаще всего у северян выявляют болезни кровообращения и органов пищеваренияСегодня 11:37

Во вторник в Архангельской области ожидается похолоданиеСегодня 09:17

Ресторан «Якорь» в Архангельске окончательно демонтируют к концу ноябряВчера 20:01
3 комментария

В Архангельске похитили табличку «Последнего адреса», за которую присудили 15 тысяч рублейВчера 15:33
4 комментария

Реклама
Спорт

В Северодвинске люди с ограниченными возможностями состязались в плаванииСегодня 15:16

Боец из Поморья Владимир Ковалев получил «серебро» на чемпионате СЗФОСегодня 10:38

Спортсменка из Поморья завоевала «золото» на Кубке ХакасииВчера 16:29
1 комментарий

Хоккеисты архангельского «Помора» одержали две важные победыВчера 11:41

Александр Румянцев установил рекорд России в НорвегииВчера 10:11

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

На улице Ленина в Архангельске зажгутся десятки фонарей

Поморье планирует сотрудничать с Исландией в сфере судостроения

Новогоднюю ёлку в центре Архангельска украсили гирляндами

Архангельск угодил в число аутсайдеров по экологическому развитию

Эпидемии ОРВИ в Архангельской области пока нет

В столице Поморья провели Дни Новодвинска

Дмитриевский ЛПХ инвестировал в техперевооружение более 210 млн. руб.

Группа «Илим» значительно перевыполнила взятые на себя обязательства в Год экологии

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в октябре 2017 года

Начинающие предприниматели Архангельской области приняли участие в семинаре по рекламе и маркетингу

Глава Каргопольского района написал заявление об отставке

В Архангельском облсобрании два новых депутата

Архангельских думцев снова признали малоэффективными. Кроме Епифановой

Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора

В день рождения Игоря Годзиша признали "медиапозитивным"

Пьяные архангелогородцы, обидевшись на товарища, взяли штурмом его жильё

Полиции нужна помощь: разыскивается сбивший человека водитель

Архангельский рыбак едва не погиб, пустившись вплавь по Двине на байдарке

Новодвинские полицейские обнаружили нарколабораторию в гараже

В Северодвинске разозлённый клиент жестоко избил работника автомойки

В Северодвинске люди с ограниченными возможностями состязались в плавании

Боец из Поморья Владимир Ковалев получил «серебро» на чемпионате СЗФО

Спортсменка из Поморья завоевала «золото» на Кубке Хакасии

Хоккеисты архангельского «Помора» одержали две важные победы

Минэкономразвития Поморья создаст единый реестр сувенирной продукции

Тверская публика тепло встретила артистов Северного хора

Архангельский спектакль показали на сцене столичного театра имени Маяковского

В столице Поморья завершились Дни Германии

Елена Шатковская может стать почетным гражданином Архангельской области
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru