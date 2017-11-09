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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/11/21/54060.html

Спорт

В Северодвинске люди с ограниченными возможностями состязались в плавании

В Северодвинске люди с ограниченными возможностями состязались в плавании
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
В городе корабелов завершился кубок Архангельской области по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования прошли в четырех видах адаптивного спорта.

Разыгрывались медали среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и интеллектуального развития.

Как отметил исполняющий обязанности директора регионального Центра развития адаптивного спорта Артур Батурин, уровень соревнований с каждым годом становится все выше, увеличивается количество участников. Поздравляю победителей, призеров и участников соревнований, а также их тренеров, которые каждый день вносят неоценимый вклад в жизнь «особых» спортсменов и заставляют их верить в себя.

В спорте глухих победителями стали Дарья Сунцова и Илья Ярыгин. Среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – Мария Удачина, Никита Павлов, Даниил Денисов, Виктория Цветкова, Артем Девяткин, Иван Гаринов. В соревнованиях спортсменов с нарушениями зрения – Юлия Плешкова и Наталья Телицына. А в зачёте атлетов с интеллектуальными нарушениями первенствовали Никита Перекарьев, Вера Терещенко и Дарья Нифантова.

Теперь чемпионы и призёры соревнований будут готовиться чемпионату и первенству Архангельской области по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Он состоится в марте следующего года в Коряжме, сообщает региональное агентство по спорту.

 

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