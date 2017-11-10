Боец из Поморья Владимир Ковалев получил «серебро» на чемпионате СЗФО

Более восьми десятков спортсменов из шести регионов страны состязались в Выборге на чемпионате Северо-Западного федерального округа по рукопашному бою. Архангельскую область на этих соревнованиях в категории свыше 90 килограммов представлял Владимир Ковалев.

По словам президента региональной Федерации рукопашного боя Владимира Рудакова, наш земляк приехал на соревнования после чемпионата России по рукопашному бою среди сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Ведомственный чемпионат Владимир выиграл, однако получил повреждение руки. Тем не менее, на татами в Выборге боец из Поморья продемонстрировал свой характер и сумел завоевать серебряную медаль.

Теперь Владимир Ковалев будет представлять наш регион на чемпионате России по рукопашному бою, который пройдет с 7 по 11 декабря в Калининграде, сообщает региональное агентство по спорту.