Спортсменка из Поморья завоевала «золото» на Кубке Хакасии

Представительница регионального Центра спортивной подготовки «Поморье», мастер спорта России Светлана Николаева стала обладательницей золотой медали на дистанции пять километров классическим стилем в первый день Кубка Хакасии по лыжным гонкам. Он стартовал сегодня, 20 ноября.

Отметим, Кубок Хакасии является первым этапом Континентального кубка Международной федерации лыжных гонок. Участие в нём принимают сильнейшие спортсмены регионов России. Для лыжников Архангельской области гонка в Хакасии стала первым стартом нового сезона.

Пять километров «классикой» Светлана Николаева промчалась за 15 минут 25,9 секунды. Следовавшим по её пятам лыжницам из Санкт-Петербурга Ларисе Рясиной (плюс три секунды) и Полине Некрасовой (плюс пять секунд) пришлось довольствоваться второй и третей ступенями пьедестала почёта.

В гонке мужчин на 10 километров классическим ходом лыжник Центра «Поморье», мастер спорта России Алексей Шемякин вошёл в четверку сильнейших с результатом 26 минут 32,6 секунды. От победителя – Станислава Волженцева из Республики Коми – северянин отстал на 47,1 секунды.

Борьба за победы на Кубке Хакасии продлится до 24 ноября. Впереди у лыжников спринт свободным и классическим стилем, а также индивидуальные гонки свободным стилем на 10 и 15 километров, сообщают в региональном агентстве по спорту.