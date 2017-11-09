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Спортсменка из Поморья завоевала «золото» на Кубке Хакасии

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Понедельник, 20 ноября, 18:46

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/11/20/54043.html

Спорт

Спортсменка из Поморья завоевала «золото» на Кубке Хакасии

Спортсменка из Поморья завоевала «золото» на Кубке Хакасии
Фото федерации лыжных гонок России
Представительница регионального Центра спортивной подготовки «Поморье», мастер спорта России Светлана Николаева стала обладательницей золотой медали на дистанции пять километров классическим стилем в первый день Кубка Хакасии по лыжным гонкам. Он стартовал сегодня, 20 ноября.

Отметим, Кубок Хакасии является первым этапом Континентального кубка Международной федерации лыжных гонок. Участие в нём принимают сильнейшие спортсмены регионов России. Для лыжников Архангельской области гонка в Хакасии стала первым стартом нового сезона.

Пять километров «классикой» Светлана Николаева промчалась за 15 минут 25,9 секунды. Следовавшим по её пятам лыжницам из Санкт-Петербурга Ларисе Рясиной (плюс три секунды) и Полине Некрасовой (плюс пять секунд) пришлось довольствоваться второй и третей ступенями пьедестала почёта.

В гонке мужчин на 10 километров классическим ходом лыжник Центра «Поморье», мастер спорта России Алексей Шемякин вошёл в четверку сильнейших с результатом 26 минут 32,6 секунды. От победителя – Станислава Волженцева из Республики Коми – северянин отстал на 47,1 секунды.

Борьба за победы на Кубке Хакасии продлится до 24 ноября. Впереди у лыжников спринт свободным и классическим стилем, а также индивидуальные гонки свободным стилем на 10 и 15 километров, сообщают в региональном агентстве по спорту.

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Комментарии
vlad1950, сегодня 17:52

ну на Мадагаскаре она была бы вообще вне конкуренции
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