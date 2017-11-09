Хоккеисты архангельского «Помора» одержали две важные победы

Продолжаются игры регионального этапа Ночной хоккейной лиги Архангельской области. Два значимых для распределения мест в турнирной таблице матча состоялись в дивизионе «Любитель 40+». В обоих поединках на льду Крытого модуля стадиона «Труд» был задействован прошлогодний победитель «Помор».

В первой встрече архангелогородцам противостояли соперники из северодвинского «Беломорца». Судьба этого матча по существу была решена в первом периоде, в котором в воротах команды из города корабелов побывали три безответные шайбы. Второй отрезок игры оказался безголевым, а в заключительной 20-минутке на две шайбы «поморов» гости смогли ответить лишь одной. В итоге, уверенная победа хозяев льда – 5:1.

А вот следующий поединок с земляками из «Баренца» сложился для «Помора» крайне напряжённо. Отдав накануне много сил в матче с «Беломорцем», он сумел добиться успеха с минимальным преимуществом – 3:2. Победную шайбу при счёте 2:2 незадолго до финальной сирены забросил нападающий «Помора» Денис Сидорочкин.

По итогам игр с «Беломорцем» и «Баренцем» в составе «поморов» в очередной раз можно выделить форварда Андрея Щелокова. Один из лидеров архангельской хоккейной дружины в этих важных поединках сумел трижды отличиться. Теперь Андрей является лучшим бомбардиром турнира по системе «гол+пас» - 6 баллов (5+1), а его команда стала единоличным лидером в дивизионе «Любитель 40+». Стоит оговориться, что «Фрегат» из Котласа в борьбу ещё не вступал.

Интересная встреча прошла и в дивизионе «Любитель 18+» (Лига Надежды). Один из фаворитов «Ледокол» из областного центра взял верх над ХК «Северодвинск» - 5:1. Без потерь в этом дивизионе пока выступают архангельские «Ледокол» и «Олимп», набравшие по 6 очков.