Новости дня

Возле кладбища «Миронова гора» под Северодвинском застрелили волка

За долги по зарплате ответят главы муниципалитетов Поморья

В Маймаксе будет спилено 60 аварийных деревьев

Спортсменка из Поморья завоевала «золото» на Кубке Хакасии

Мобильная версия 16+

Понедельник, 20 ноября, 18:46

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/11/20/54036.html

Спорт

Хоккеисты архангельского «Помора» одержали две важные победы

Хоккеисты архангельского «Помора» одержали две важные победы
Фото vk.com/nhl_29
Продолжаются игры регионального этапа Ночной хоккейной лиги Архангельской области. Два значимых для распределения мест в турнирной таблице матча состоялись в дивизионе «Любитель 40+». В обоих поединках на льду Крытого модуля стадиона «Труд» был задействован прошлогодний победитель «Помор».

В первой встрече архангелогородцам противостояли соперники из северодвинского «Беломорца». Судьба этого матча по существу была решена в первом периоде, в котором в воротах команды из города корабелов побывали три безответные шайбы. Второй отрезок игры оказался безголевым, а в заключительной 20-минутке на две шайбы «поморов» гости смогли ответить лишь одной. В итоге, уверенная победа хозяев льда – 5:1.

А вот следующий поединок с земляками из «Баренца» сложился для «Помора» крайне напряжённо. Отдав накануне много сил в матче с «Беломорцем», он сумел добиться успеха с минимальным преимуществом – 3:2. Победную шайбу при счёте 2:2 незадолго до финальной сирены забросил нападающий «Помора» Денис Сидорочкин.

По итогам игр с «Беломорцем» и «Баренцем» в составе «поморов» в очередной раз можно выделить форварда Андрея Щелокова. Один из лидеров архангельской хоккейной дружины в этих важных поединках сумел трижды отличиться. Теперь Андрей является лучшим бомбардиром турнира по системе «гол+пас» - 6 баллов (5+1), а его команда стала единоличным лидером в дивизионе «Любитель 40+». Стоит оговориться, что «Фрегат» из Котласа в борьбу ещё не вступал.

Интересная встреча прошла и в дивизионе «Любитель 18+» (Лига Надежды). Один из фаворитов «Ледокол» из областного центра взял верх над ХК «Северодвинск» - 5:1. Без потерь в этом дивизионе пока выступают архангельские «Ледокол» и «Олимп», набравшие по 6 очков.

 

Александр Галин, Сегодня 11:41

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске похитили табличку «Последнего адреса», за которую присудили 15 тысяч рублейСегодня 15:33
1 комментарий

Александр Румянцев установил рекорд России в НорвегииСегодня 10:11

В Архангельске - без осадков, в области - мокрый снег. Прогноз погоды на понедельникСегодня 09:10

Архангельский обзор за неделю: развитие в кредитВчера 12:23
14 комментариев

Еще не зима. В Поморье относительно теплая погодаВчера 09:45

Реклама
Спорт

Спортсменка из Поморья завоевала «золото» на Кубке ХакасииСегодня 16:29
1 комментарий

Александр Румянцев установил рекорд России в НорвегииСегодня 10:11

Определились все участники Кубка Поморья по мини-футболуВчера 10:28

«Водник» и «Байкал-Энергия» на победу не наигралиПозавчера 19:32

Игру «Водника» и «Байкал-Энергии» покажут в прямой трансляцииПозавчера 12:24

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Возле кладбища «Миронова гора» под Северодвинском застрелили волка

За долги по зарплате ответят главы муниципалитетов Поморья

В Маймаксе будет спилено 60 аварийных деревьев

В Архангельске похитили табличку «Последнего адреса», за которую присудили 15 тысяч рублей

Пьяная северянка ударила судебного пристава и порвала на нём форму

Группа «Илим» значительно перевыполнила взятые на себя обязательства в Год экологии

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в октябре 2017 года

Начинающие предприниматели Архангельской области приняли участие в семинаре по рекламе и маркетингу

«Год кино» от «Ростелекома» – максимум фильмов за подключение телевидения и интернета

Депутаты Архоблсобрания обсудили будущий бюджет

Глава Каргопольского района написал заявление об отставке

В Архангельском облсобрании два новых депутата

Архангельских думцев снова признали малоэффективными. Кроме Епифановой

Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора

В день рождения Игоря Годзиша признали "медиапозитивным"

Архангелогородцы вновь становятся жертвами телефонных мошенников

Безработная архангелогородка обокрала собственного папу

Жительница Котласа укусила полицейского за палец

После совместного распития один собутыльник порезал другого

Архангелогородец похитил ноутбук в Котласе

Спортсменка из Поморья завоевала «золото» на Кубке Хакасии

Александр Румянцев установил рекорд России в Норвегии

Определились все участники Кубка Поморья по мини-футболу

«Водник» и «Байкал-Энергия» на победу не наиграли

Минэкономразвития Поморья создаст единый реестр сувенирной продукции

Тверская публика тепло встретила артистов Северного хора

Архангельский спектакль показали на сцене столичного театра имени Маяковского

В столице Поморья завершились Дни Германии

Елена Шатковская может стать почетным гражданином Архангельской области
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru