Александр Румянцев установил рекорд России в Норвегии

В норвежском Ставангере завершился второй этап Кубка мира по конькобежному спорту. Как и на первом этапе в голландском Херенвене на лёд вновь вышел наш земляк из Архангельска, мастер спорта международного класса Александр Румянцев. На сей раз, он выступал на дистанции 10 000 метров.

Напомним, в Голландии Александр бежал «пятёрку» и показал третий результат в дивизионе «В». По итогам выступления он набрал 23 очка и разместился на 13-й позиции в стайерском многоборье. Удивительно, но в Ставангере Румянцев продемонстрировал абсолютно тот же показатель. В дивизионе «В» он второй раз подряд финишировал третьим, но уже на дистанции 10 000 метров.

Результат нашего земляка оказался просто потрясающим. Архангелогородец показал время 12 мин. 57.45 сек., что является новым рекордом России. Александр Румянцев превзошёл прежнее достижение Ивана Скобрева (12 мин. 58.36 сек.), которое было установлено ещё 13 февраля 2011 года в Калгари.

Первенствовал в дивизионе «В» итальянец Давиде Джьотто – 12 мин. 53.63 сек. Вторым был голландец Йоуке Хогевен – 12 мин. 56.62 сек. Победителем же на «десятке» и в дивизионе «А» уже по традиции стал великолепный Свен Крамер. Представитель Страны тюльпанов показал результат 12 мин. 50.97 сек.

«Серебро» в активе канадца Теда-Яна Бломена – 12 мин. 52.64 сек., а «бронза» досталась ещё одному голландцу Эрику-Яну Койману – 12 мин. 57.13 сек. По итогам забегов в Ставангере Александр Румянцев занял шестое место среди всех представителей дивизионов «А» и «В» и записал в зачёт стайерского многоборья ещё 23 очка.

Таким образом, после стартов в Голландии и Норвегии наш конькобежец набрал 46 баллов и сохранил своё 13-е место. Лидирует Свен Крамер – 200 очков. За ним расположились Тед-Ян Бломен (160) и Эрик-Ян Койман (120). Следующий третий этап Кубка мира пройдёт в канадском Калгари с 1 по 3 декабря. Александр Румянцев выйдет на старт дистанции 5000 метров.