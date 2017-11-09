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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/11/19/54025.html

Спорт

Определились все участники Кубка Поморья по мини-футболу

Определились все участники Кубка Поморья по мини-футболу
В офисе областной федерации футбола состоялась жеребьёвка XIII Кубка Архангельской области по мини-футболу. Все команды-участницы были распределены по корзинам в соответствии с их рейтингом, который определялся по итогам выступления коллективов в чемпионате и кубке области за последние пять сезонов.

По итогам жеребьёвки 13 команд образовали четыре группы, в одну из которых вошли четыре мини-футбольные дружины, а в остальные – по три. Группу А составили северодвинский «Севмаш», «Арктика-САФУ» из областного центра и «Виледь» из Вилегодского района. В группу Б попали архангельская «Рома», МФК «Вельск» и «Флагман-ЛДПР» из Новодвинска.

В группе В оказались сразу четыре коллектива: архангельские «Пахарь», «Химик» и «Северная Двина», а также «Динамо-Витязь-МЧС» из города корабелов. Наконец, в группе Г между собой будут соперничать «Армида» из столицы Поморья, «Звёздочка» из Северодвинска и вельский «Труд». По две сильнейшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинальную стадию.

Кубковые мини-футбольные баталии пройдут в течение четырёх дней с 23 по 26 ноября в спорткомплексе «Норд-Арена». Групповой этап стартует матчем «Севмаш» - «Арктика-САФУ» 23 ноября, а завершится 25-го игрой между футболистами «Труда» и «Армиды». В этот же день состоятся четвертьфиналы, а в воскресенье, 26 ноября, пройдут полуфинальные поединки и финальный матч, который назовёт имя нового обладателя Кубка Архангельской области.

Между тем, набирает ход XXV чемпионат Архангельской области по мини-футболу. Все команды провели разное количество игр. Так, архангельские «Рома», «Армида» и «Арктика-САФУ», а также северодвинский «Строитель-ТЕХавто» провели уже по три матча, а МФК «Вельск» и «Химик» из Коряжмы поединком между собой стартовали в турнире. Коряжемцы на родной площадке спорткомплекса «Олимп» одержали первую победу в чемпионате – 3:0. Дубль на свой счёт записал Александр Колесников, а ещё один гол в активе Владислава Дурягина.

Результаты других игр: «Звёздочка» - «Рома» - 3:2, «Арктика-САФУ» - «Армида» - 6:5, «Севмаш» - «Строитель-ТЕХавто» - 5:5, «Рома» - «Арктика-САФУ» - 1:1, «Севмаш» - «Армида» - 5:4, «Звёздочка» - «Арктика-САФУ» - 5:2, «Рома» - «Строитель-ТЕХавто» - 5:1.

Александр Галин, Сегодня 10:28

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