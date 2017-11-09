Новости дня

В Котласском районе полиция пресекла торговлю спиртным на дому

В Архангельске вновь понизят давление в системе водоснабжения

«Водник» и «Байкал-Энергия» на победу не наиграли

Северянка стала фигурантом уголовного дела из-за пожара в своём жилье

Мобильная версия 16+

Воскресенье, 19 ноября, 03:20

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/11/18/54021.html

Спорт

«Водник» и «Байкал-Энергия» на победу не наиграли

«Водник» и «Байкал-Энергия» на победу не наиграли
Фото Романа Абрамовского
Признаться, мало, кто верил, что сегодня в областной столице хоккейные болельщики впервые в сезоне получат истинное удовольствие от любимой игры. Матч между хоккейными дружинами из Архангельска и Иркутска превзошёл все ожидания.

Не надо говорить, что оба коллектива настраивались на очное противостояние самым серьёзным образом. К сожалению, в их рядах отсутствовали по два ключевых игрока. У хозяев вновь на лёд не вышли Иван Козлов и Роман Сухоруков, а у гостей потери были, пожалуй, ещё более ощутимы.

Без Евгения Иванушкина и особенно главного диспетчера и капитана Максима Гавриленко «Байкал-Энергия» выглядела явно не в самом боевом составе. К тому же уже на 22-й минуте встречи иркутяне из-за травмы лишились ещё одного сильного хоккеиста Александра Егорычева. Словом, «водники» не то чтобы были обязаны побеждать сибиряков в сегодняшнем поединке, но шансы для этого у них выглядели вполне реальными и достаточными.

Свои притязания на победу подопечные Сергея Лихачёва обозначили уже в самом начале матча, когда в первые 10 минут мяч трижды после ударов Александра Насонова, Евгения Дергаева и Александра Антонова влетал в ворота Григория Лапина. Жёлто-зелёных не смутил даже единственный точный выстрел иркутянина Станислава Исмагилова.

Однако ближе к перерыву хозяева «подсели», и более молодые визави из Иркутска этим воспользовались. Исмагилов оформил дубль, а Игорь Вассерман точно пробил с 12-метровой отметки – 3:3. С таким счётом и завершился первый тайм. Во второй половине встречи сценарий повторился.

Вновь хозяева ударно провели первый отрезок 45-минутки, когда те же Насонов и Дергаев вернули преимущество своей команде в два мяча – 5:3. Оно могло быть и больше, но экс-игрок «Байкал-Энергии» и «Енисея» не смог реализовать пенальти, заработанный капитаном «Водника».

А вот заключительные 15-минут поединка опять остались за гостями. Исмагилов забил свой третий гол. Его почин поддержал младший из братьев Егорычевых - Егор. Наконец, Никита Иванов и вовсе вывел «Байкал-Энергию» вперёд – 6:5. Оказавшись перед угрозой поражения, о котором полчаса назад никто даже не помышлял, жёлто-зелёные пошли вперёд, и Роман Козулин зажёг на табло стадиона «Труд» цифры – 6:6. Думается, они абсолютно объективно отражают ход встречи и равенство сил на ледовом поле.

Лучшими в составе «Водника», безусловно, можно признать Александра Насонова, который был настроен на свою бывшую команду по-особому, и в очередной раз Евгения Дергаева. У подопечных Андрея Пашкина сегодня явно выделялись своими действиями Станислав Исмагилов и Григорий Лапин.

На пресс-конференции оба наставника признали закономерным исход этого захватывающего поединка. Стоит согласиться с мнением Сергея Лихачёва о том, что без решения кадровой проблемы его команде в этом сезоне не достичь больших высот. Увы, но возрастные хоккеисты «Водника» на фоне их более молодых соперников из Иркутска часто выглядели не так, как в былые годы.

Теперь 21 ноября архангелогородцам предстоит сразиться на родном льду с хабаровским «СКА-Нефтяником». Дальневосточный коллектив после матчей пятого тура остался единственной командой, не потерявшей пока ни одного очка. Смогут ли «водники» остановить победную поступь хоккейной дружины Михаила Юрьева покажет только игра. Ждать осталось недолго.

Александр Галин, Вчера 19:32

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Погода в Поморье на субботу: по-прежнему снежно и мокроВчера 10:03

«Водник» и его дубль ожидают нелёгкие выходныеПозавчера 18:51

Стрелять нельзя, пугать можно: памятка для жителей Поморья при встрече с волкомПозавчера 13:34
5 комментариев

Глава Каргопольского района написал заявление об отставкеПозавчера 12:25
4 комментария

Пятница в Поморье будет в меру снежной и с гололёдомПозавчера 09:15
6 комментариев

Реклама
Спорт

Игру «Водника» и «Байкал-Энергии» покажут в прямой трансляцииВчера 12:24

«Водник» и его дубль ожидают нелёгкие выходныеПозавчера 18:51

В Поморье проходит Всероссийский день самбоПозавчера 15:59

Ночная хоккейная лига в Поморье набирает оборотыПозавчера 10:11

Архангельские баскетболисты выиграли турнир «Вызов Поморья»16 ноября 2017 14:58

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Котласском районе полиция пресекла торговлю спиртным на дому

В Архангельске вновь понизят давление в системе водоснабжения

Северянка стала фигурантом уголовного дела из-за пожара в своём жилье

В Северодвинске ведётся приёмка отремонтированных лифтов

Погода в Поморье на субботу: по-прежнему снежно и мокро

Группа «Илим» значительно перевыполнила взятые на себя обязательства в Год экологии

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в октябре 2017 года

Начинающие предприниматели Архангельской области приняли участие в семинаре по рекламе и маркетингу

«Год кино» от «Ростелекома» – максимум фильмов за подключение телевидения и интернета

Депутаты Архоблсобрания обсудили будущий бюджет

Глава Каргопольского района написал заявление об отставке

В Архангельском облсобрании два новых депутата

Архангельских думцев снова признали малоэффективными. Кроме Епифановой

Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора

В день рождения Игоря Годзиша признали "медиапозитивным"

В Поморье мошенники вновь крадут деньги с банковских карт граждан

Две иномарки пострадали из-за пожара на улице Северодвинска

В Котласе бывший продавец дважды обокрал магазин, в котором работал

В Архангельске водитель мопеда ударил полицейского

Подгоревший ужин напугал жильцов архангельской пятиэтажки

Игру «Водника» и «Байкал-Энергии» покажут в прямой трансляции

«Водник» и его дубль ожидают нелёгкие выходные

В Поморье проходит Всероссийский день самбо

Ночная хоккейная лига в Поморье набирает обороты

Минэкономразвития Поморья создаст единый реестр сувенирной продукции

Тверская публика тепло встретила артистов Северного хора

Архангельский спектакль показали на сцене столичного театра имени Маяковского

В столице Поморья завершились Дни Германии

Елена Шатковская может стать почетным гражданином Архангельской области
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru