«Водник» и «Байкал-Энергия» на победу не наиграли

Признаться, мало, кто верил, что сегодня в областной столице хоккейные болельщики впервые в сезоне получат истинное удовольствие от любимой игры. Матч между хоккейными дружинами из Архангельска и Иркутска превзошёл все ожидания.

Не надо говорить, что оба коллектива настраивались на очное противостояние самым серьёзным образом. К сожалению, в их рядах отсутствовали по два ключевых игрока. У хозяев вновь на лёд не вышли Иван Козлов и Роман Сухоруков, а у гостей потери были, пожалуй, ещё более ощутимы.

Без Евгения Иванушкина и особенно главного диспетчера и капитана Максима Гавриленко «Байкал-Энергия» выглядела явно не в самом боевом составе. К тому же уже на 22-й минуте встречи иркутяне из-за травмы лишились ещё одного сильного хоккеиста Александра Егорычева. Словом, «водники» не то чтобы были обязаны побеждать сибиряков в сегодняшнем поединке, но шансы для этого у них выглядели вполне реальными и достаточными.

Свои притязания на победу подопечные Сергея Лихачёва обозначили уже в самом начале матча, когда в первые 10 минут мяч трижды после ударов Александра Насонова, Евгения Дергаева и Александра Антонова влетал в ворота Григория Лапина. Жёлто-зелёных не смутил даже единственный точный выстрел иркутянина Станислава Исмагилова.

Однако ближе к перерыву хозяева «подсели», и более молодые визави из Иркутска этим воспользовались. Исмагилов оформил дубль, а Игорь Вассерман точно пробил с 12-метровой отметки – 3:3. С таким счётом и завершился первый тайм. Во второй половине встречи сценарий повторился.

Вновь хозяева ударно провели первый отрезок 45-минутки, когда те же Насонов и Дергаев вернули преимущество своей команде в два мяча – 5:3. Оно могло быть и больше, но экс-игрок «Байкал-Энергии» и «Енисея» не смог реализовать пенальти, заработанный капитаном «Водника».

А вот заключительные 15-минут поединка опять остались за гостями. Исмагилов забил свой третий гол. Его почин поддержал младший из братьев Егорычевых - Егор. Наконец, Никита Иванов и вовсе вывел «Байкал-Энергию» вперёд – 6:5. Оказавшись перед угрозой поражения, о котором полчаса назад никто даже не помышлял, жёлто-зелёные пошли вперёд, и Роман Козулин зажёг на табло стадиона «Труд» цифры – 6:6. Думается, они абсолютно объективно отражают ход встречи и равенство сил на ледовом поле.

Лучшими в составе «Водника», безусловно, можно признать Александра Насонова, который был настроен на свою бывшую команду по-особому, и в очередной раз Евгения Дергаева. У подопечных Андрея Пашкина сегодня явно выделялись своими действиями Станислав Исмагилов и Григорий Лапин.

На пресс-конференции оба наставника признали закономерным исход этого захватывающего поединка. Стоит согласиться с мнением Сергея Лихачёва о том, что без решения кадровой проблемы его команде в этом сезоне не достичь больших высот. Увы, но возрастные хоккеисты «Водника» на фоне их более молодых соперников из Иркутска часто выглядели не так, как в былые годы.

Теперь 21 ноября архангелогородцам предстоит сразиться на родном льду с хабаровским «СКА-Нефтяником». Дальневосточный коллектив после матчей пятого тура остался единственной командой, не потерявшей пока ни одного очка. Смогут ли «водники» остановить победную поступь хоккейной дружины Михаила Юрьева покажет только игра. Ждать осталось недолго.