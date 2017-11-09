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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/11/18/54017.html

Спорт

Игру «Водника» и «Байкал-Энергии» покажут в прямой трансляции

Игру «Водника» и «Байкал-Энергии» покажут в прямой трансляции
Фото Андрея Чурсанова
В субботу, 18 ноября на архангельском стадионе «Труд» состоится очередной матч чемпионата России по хоккею с мячом. Местный «Водник» принимает иркутскую «Байкал-Энергию».

На данный момент «жёлто-зелёные» занимают седьмую строчку в турнирной таблице, заработав за четыре матча шесть очков (две победы, два поражения). «Байкал-Энергия» — один из лидеров соревнований — делит первое-второе места со «СКА-Нефтяником» с 12 очками, сообщает портал «Регион 29».

Надо сказать, что после поражения от московского «Динамо» главный тренер «водников» Сергей Лихачёв в очередной раз раскритиковал игру своих подопечных. 

«Второй тайм мы провалили полностью, и у меня сложилось впечатление, что некоторые игроки вышли на лёд просто поиграть в «хоккеёк», а не играть до победы», — подчеркнул он. 

Стоит напомнить, в прошлом сезоне именно «Байкал-Энергия» стала непреодолимым барьером для «жёлто-зелёных» на пути в финал чемпионата России.

Примечательно, что в межсезонье «Водник» пополнился бывшими игроками иркутского клуба: Александром Насоновым, Андреем Ковалевым и Дмитрием Логиновым. А главный тренер «жёлто-зелёных» Сергей Лихачёв много лет отработал в Иркутске.

Архангельским болельщикам, которые не смогут поддержать любимую команду на стадионе, предлагается посмотреть прямую трансляцию матча. Следить за ходом битвы можно по телевизору в рамках вещания телепроекта «Регион 29», на сайтах region29.ru, pravdasevera.ru и в официальной группе «Регион 29».

Матч и трансляции начнутся сегодня в 13:00.

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