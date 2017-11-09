Игру «Водника» и «Байкал-Энергии» покажут в прямой трансляции

На данный момент «жёлто-зелёные» занимают седьмую строчку в турнирной таблице, заработав за четыре матча шесть очков (две победы, два поражения). «Байкал-Энергия» — один из лидеров соревнований — делит первое-второе места со «СКА-Нефтяником» с 12 очками, сообщает портал «Регион 29».
Надо сказать, что после поражения от московского «Динамо» главный тренер «водников» Сергей Лихачёв в очередной раз раскритиковал игру своих подопечных.
«Второй тайм мы провалили полностью, и у меня сложилось впечатление, что некоторые игроки вышли на лёд просто поиграть в «хоккеёк», а не играть до победы», — подчеркнул он.
Стоит напомнить, в прошлом сезоне именно «Байкал-Энергия» стала непреодолимым барьером для «жёлто-зелёных» на пути в финал чемпионата России.
Примечательно, что в межсезонье «Водник» пополнился бывшими игроками иркутского клуба: Александром Насоновым, Андреем Ковалевым и Дмитрием Логиновым. А главный тренер «жёлто-зелёных» Сергей Лихачёв много лет отработал в Иркутске.
Архангельским болельщикам, которые не смогут поддержать любимую команду на стадионе, предлагается посмотреть прямую трансляцию матча. Следить за ходом битвы можно по телевизору в рамках вещания телепроекта «Регион 29», на сайтах region29.ru, pravdasevera.ru и в официальной группе «Регион 29».
Матч и трансляции начнутся сегодня в 13:00.