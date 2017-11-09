«Водник» и его дубль ожидают нелёгкие выходные

Серьёзные испытания выпадут на долю архангельских хоккейных дружин «Водник» и «Водник-2» в предстоящие субботу и воскресенье. Подопечные Сергея Лихачёва 18 ноября в рамках чемпионата России среди команд суперлиги встретятся с иркутской «Байкал-Энергией». А на следующий день свой стартовый матч во Всероссийских соревнованиях коллективов высшей лиги проведут дублёры нашей главной команды из «Водника-2».

Игра «Водник» - «Байкал-Энергия» стоит особняком в субботнем туре. Большинство болельщиков по праву называют её центральным поединком по нескольким причинам. Многим ещё памятно противостояние этих команд в прошлом году. К тому же в составах хозяев и гостей на лёд выйдут несколько хоккеистов, которые одинаково дороги Архангельску и Иркутску.

Речь идёт о нынешних «водниках» Александре Насонове, Дмитрии Логинове и Андрее Ковалёве, а также голкипере иркутян Григории Лапине. Да и наставник жёлто-зелёных Сергей Лихачёв не чужой для сибиряков. Надо признать, силы команд на данный момент примерно равные, а потому делать прогноз на субботний поединок в столице Поморья дело неблагодарное.

Что же до «Водника-2», он начинает свой турнир в Красногорске двумя играми с «Зорким-2». Интересно, что у руля подмосковной команды стоит человек, которого знают и ценят любители русского хоккея Северодвинска и Архангельска.

Речь идёт о бывшем вратаре «Севера» и «Водника» Михаиле Лебедеве. В нынешнем сезоне наш земляк дебютирует на тренерском мостике. Матчи между дублёрами «Водника» и «Зоркого» состоятся 19 и 20 ноября. Остаётся пожелать удачи нашим хоккеистам в предстоящих хоккейных баталиях.