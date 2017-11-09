В Поморье проходит Всероссийский день самбо

С 17 по 18 ноября в рамках Всероссийского дня самбо в Архангельске проходят первенство и чемпионат области по этому виду спорта. Лучшие самбисты региона оспаривают право выступить на зональных соревнованиях.

Поединки проходят на базе Исакогорского детско-юношеского центра. В соревнованиях участвуют более 200 юных и взрослых спортсменов из Архангельска, Северодвинска, Онеги, Вельска, Котласа, Коряжмы, Мирного и Каргополя.

Официальный старт Всероссийскому дню самбо дали руководитель областного агентства по спорту Андрей Багрецов, самбистка из Северодвинска, кандидат в мастера спорта России Валерия Мальжик и председатель правления федерации самбо Архангельской области Сергей Субботин.

На церемонии открытия воспитанники Исакогорского ДЮЦ выступили с показательным номером, продемонстрировав различные приёмы самозащиты, в том числе от вооруженного автоматом и ножом противника.

Стоит отметить, что в отборочных соревнованиях участвуют мастера спорта России из Северодвинска Артем Шабалин и Алексей Кузнецов, кандидаты в мастера спорта Иван Глебездин и Илья Буторин (Архангельск), Даниил Пинаев (Мирный) и Валерия Мальжик из «города корабелов».

Победители соревнований станут участниками первенства и чемпионата СЗФО по самбо, которые состоятся в Вельске 6-10 декабря этого года.