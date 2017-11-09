Ночная хоккейная лига в Поморье набирает обороты

В разгаре игры регионального этапа VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Архангельской области – Ночной хоккейной лиги (НХЛ). В нынешнем сезоне за две путёвки в главный финал соревнований, который по традиции пройдёт в Сочи, борются 13 команд в двух дивизионах.

В дивизионе «Любитель 40+» представлены архангельские «Помор» и «Баренц», новодвинская «Двина», котласский «Фрегат» и северодвинский «Беломорец». В дивизионе «Любитель 18+» (Лига Надежды) за победу поспорят «Ледокол», «Олимп», «Арктика», «Сбербанк» и «Легион» из столицы Поморья, «Двина» из Новодвинска, «Северодвинск» из города корабелов и дебютант подобных соревнований «Вельск».

Первые матчи в дивизионе «Любитель 40+» показали решительный победный настрой главных претендентов на успех в турнире. Ягринский «Беломорец» провёл два матча и в обоих оказался на высоте. Сначала северодвинцы переиграли «Баренц» - 5:2, а затем и «Двину» - 4:1. Прошлогодний победитель «Помор» лишь однажды вышел на лёд, одержав сухую победу над новодвинцами – 4:0. Стоит отметить, что ещё не вступили в бой хоккеисты «Фрегата», у которых свои честолюбивые намерения в нынешнем сезоне.

Что касается индивидуальных показателей игроков в прошедших поединках, следует выделить лидера атак «Помора» Андрея Щелокова. В матче с «Двиной» он записал в свой актив дубль и голевую передачу. Также двумя заброшенными шайбами отметился опытнейший Василий Глебов из «Беломорца», известный северодвинским болельщикам со стажем по выступлениям за ХК «Север».

В дивизионе «Любитель 18+» лидирует «Олимп», обыгравший «Вельск» - 7:3 и «Северодвинск» - 12:3. Прошлогодний победитель «Ледокол» провёл лишь одну игру, в которой разгромил «Сбербанк» - 14:0. В остальных встречах зафиксированы такие результаты: «Арктика» - «Двина» - 2:2, «Двина» - «Северодвинск» - 5:1, «Вельск» - «Легион» - 12:1, «Арктика» - «Легион» - 6:1.