Новости дня

За продажу сигарет несовершеннолетним в Поморье выписано штрафов на 96 тысяч рублей

В Приморском районе муж пострадал от рук жены

На публичных слушаниях в Северодвинске обсудили трёхлетний бюджет

Две остановки демонтированы на площади Ленина в Архангельске

Мобильная версия 16+

Четверг, 16 ноября, 17:50

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/11/16/53986.html

Спорт

Архангельские баскетболисты выиграли турнир «Вызов Поморья»

Архангельские баскетболисты выиграли турнир «Вызов Поморья»
Фото vk.com/basketballclubdvina
В четвёртый раз в городе бумажников прошёл традиционный турнир по баскетболу среди мужских любительских команд «Вызов Поморья». В этом году за победу боролись семь баскетбольных дружин из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Котласа, Коряжмы, Мирного и Вологды.

В ранге прошлогодних победителей соревнований в Новодвинск прибыли гости из Вологды. Они не скрывали своих притязаний на почётный приз и на сей раз. Впрочем, наши земляки из Поморья также горели желанием одержать победу.

Стоит отметить, что большинство матчей прошло в острой борьбе, и не раз судьбу поединка решал один удачный бросок. Достаточно сказать, что ни одной из команд на турнире не удалось избежать горечи поражения. Тем не менее, до решающей финальной игры сумели добраться баскетболисты Архангельска и Вологды.

В полуфиналах они переиграли своих визави из Коряжмы и Котласа соответственно. Архангелогородцы не испытали никаких трудностей в матче с коряжемцами – 82:57, а вологжане в заключительной десятиминутке решили исход полуфинального поединка с котлашанами в свою пользу – 82:69.

В игре за «бронзу» встретились южане – баскетболисты Котласа и Коряжмы. И здесь всё решил заключительный отрезок матча, который остался за коряжемцами – 25:13. А общий итог этой увлекательной встречи 91:83 в пользу баскетболистов из Коряжмы, в составе которых можно выделить Дениса Горбащенко. В копилку свой команды он принёс 37 очков.

Финальный поединок ожидался с особым интересом. Казалось, он пройдёт в острой борьбе, что называется, очко в очко. Увы, преимущество архангелогородцев было ощутимым, и к финальной сирене на табло горели цифры: 82:61. Баскетболисты Вологды остались с серебряными медалями, а победный кубок заслуженно достался сборной Архангельска.

Места с пятое по седьмое заняли команды Новодвинска, Северодвинска и Мирного. По традиции в каждом коллективе организаторы турнира назвали лучших игроков. Ими стали: Александр Быков (Архангельск), Евгений Оробинский (Вологда), Денис Горбащенко (Коряжма), Илья Андреев (Котлас), Максим Шабанов (Новодвинск), Артур Киселёв (Северодвинск) и Сергей Космынин (Мирный). MVP турнира признан Иван Торопов из Архангельска.

Александр Галин, Сегодня 14:58

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Две остановки демонтированы на площади Ленина в АрхангельскеСегодня 15:25
2 комментария

Утраченные бренды Архангельска. Третий лесозаводСегодня 12:48
2 комментария

Погода в Архангельской области на четверг: мокрый снег и вероятность гололёдаСегодня 09:13

Областная казна-2017 стала больше. Деньги пойдут на дороги, строительство и ЖКХВчера 17:13
5 комментариев

В Архангельском облсобрании два новых депутатаВчера 13:19

Реклама
Спорт

Боксёры Северодвинска блестяще выступили в ПодмосковьеСегодня 11:46

Стрелки из Архангельской области готовятся к соревнованиям в ИжевскеСегодня 09:48

Лыжники Поморья выступят в «Кубке Хакасии»Вчера 14:58

Спортсмен из Поморья Александр Самойлов выиграл Кубок ДикуляВчера 10:03

Опыт «водников» оказался бессилен против молодёжи «Динамо»Позавчера 18:46

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

За продажу сигарет несовершеннолетним в Поморье выписано штрафов на 96 тысяч рублей

На публичных слушаниях в Северодвинске обсудили трёхлетний бюджет

Две остановки демонтированы на площади Ленина в Архангельске

Представители руководства ООО «Промтранс» пойдут под суд за уклонение от налогов

В Гостиных дворах состоится межрегиональный музейный форум

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в октябре 2017 года

Начинающие предприниматели Архангельской области приняли участие в семинаре по рекламе и маркетингу

«Год кино» от «Ростелекома» – максимум фильмов за подключение телевидения и интернета

Депутаты Архоблсобрания обсудили будущий бюджет

Холдинг «Аквилон Инвест» приглашает на «Экскурсию по новостройкам»

В Архангельском облсобрании два новых депутата

Архангельских думцев снова признали малоэффективными. Кроме Епифановой

Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора

В день рождения Игоря Годзиша признали "медиапозитивным"

Проблемный Онежский район получил нового главу

В Приморском районе муж пострадал от рук жены

В Коноше обеспокоены участившимися пожарами в покинутых деревянных домах

В Архангельске пьяная посетительница ресторана поцарапала полицейского

Северянина, сбившего насмерть человека, приговорили к трём годам и лишили автомобиля

На трассе «Архангельск – Северодвинск» автобусом сбиты двое пешеходов

Боксёры Северодвинска блестяще выступили в Подмосковье

Стрелки из Архангельской области готовятся к соревнованиям в Ижевске

Лыжники Поморья выступят в «Кубке Хакасии»

Спортсмен из Поморья Александр Самойлов выиграл Кубок Дикуля

Минэкономразвития Поморья создаст единый реестр сувенирной продукции

Тверская публика тепло встретила артистов Северного хора

Архангельский спектакль показали на сцене столичного театра имени Маяковского

В столице Поморья завершились Дни Германии

Елена Шатковская может стать почетным гражданином Архангельской области
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru