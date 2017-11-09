Архангельские баскетболисты выиграли турнир «Вызов Поморья»

В четвёртый раз в городе бумажников прошёл традиционный турнир по баскетболу среди мужских любительских команд «Вызов Поморья». В этом году за победу боролись семь баскетбольных дружин из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Котласа, Коряжмы, Мирного и Вологды.

В ранге прошлогодних победителей соревнований в Новодвинск прибыли гости из Вологды. Они не скрывали своих притязаний на почётный приз и на сей раз. Впрочем, наши земляки из Поморья также горели желанием одержать победу.

Стоит отметить, что большинство матчей прошло в острой борьбе, и не раз судьбу поединка решал один удачный бросок. Достаточно сказать, что ни одной из команд на турнире не удалось избежать горечи поражения. Тем не менее, до решающей финальной игры сумели добраться баскетболисты Архангельска и Вологды.

В полуфиналах они переиграли своих визави из Коряжмы и Котласа соответственно. Архангелогородцы не испытали никаких трудностей в матче с коряжемцами – 82:57, а вологжане в заключительной десятиминутке решили исход полуфинального поединка с котлашанами в свою пользу – 82:69.

В игре за «бронзу» встретились южане – баскетболисты Котласа и Коряжмы. И здесь всё решил заключительный отрезок матча, который остался за коряжемцами – 25:13. А общий итог этой увлекательной встречи 91:83 в пользу баскетболистов из Коряжмы, в составе которых можно выделить Дениса Горбащенко. В копилку свой команды он принёс 37 очков.

Финальный поединок ожидался с особым интересом. Казалось, он пройдёт в острой борьбе, что называется, очко в очко. Увы, преимущество архангелогородцев было ощутимым, и к финальной сирене на табло горели цифры: 82:61. Баскетболисты Вологды остались с серебряными медалями, а победный кубок заслуженно достался сборной Архангельска.

Места с пятое по седьмое заняли команды Новодвинска, Северодвинска и Мирного. По традиции в каждом коллективе организаторы турнира назвали лучших игроков. Ими стали: Александр Быков (Архангельск), Евгений Оробинский (Вологда), Денис Горбащенко (Коряжма), Илья Андреев (Котлас), Максим Шабанов (Новодвинск), Артур Киселёв (Северодвинск) и Сергей Космынин (Мирный). MVP турнира признан Иван Торопов из Архангельска.