Боксёры Северодвинска блестяще выступили в Подмосковье

Великолепно проявили себя представители Северодвинска – воспитанники тренеров Сергея Филимонова и Юрия Никонова. Они отметились тремя золотыми медалями. Их обладателями стали Вячеслав Летовальцев (до 64 кг, юниоры), а также Артём Соснин (до 81 кг) и Виктор Серба (до 91 кг). Последние двое выступали в возрастной категории «элита» (от 19 до 34-х лет).
Также три «золота» в активе боксёров Москвы и Белгорода. По одной награде высшей пробы завоевали спортсмены подмосковных Можайска, Серпухова, Наро-Фоминска, Раменского и Лотошино.
После окончания финальных поединков победителям и призёрам турнира были вручены кубки, медали и дипломы. Они получили их из рук почётных гостей соревнований – заслуженного тренера России по боксу Владимира Невского и мастера спорта международного класса, судьи международной категории Юрия Быстрова.