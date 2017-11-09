Боксёры Северодвинска блестяще выступили в Подмосковье

В универсальном зале ФОК «Салют» в Долгопрудном прошёл Всероссийский турнир по боксу «Кубок главы города Долгопрудный» на призы заслуженного тренера России Владимира Невского. Медали на ринге оспаривали сильнейшие боксёры из Москвы, Белгорода, Иванова, Таганрога, Северодвинска и Московской области.

Великолепно проявили себя представители Северодвинска – воспитанники тренеров Сергея Филимонова и Юрия Никонова. Они отметились тремя золотыми медалями. Их обладателями стали Вячеслав Летовальцев (до 64 кг, юниоры), а также Артём Соснин (до 81 кг) и Виктор Серба (до 91 кг). Последние двое выступали в возрастной категории «элита» (от 19 до 34-х лет).

Также три «золота» в активе боксёров Москвы и Белгорода. По одной награде высшей пробы завоевали спортсмены подмосковных Можайска, Серпухова, Наро-Фоминска, Раменского и Лотошино.