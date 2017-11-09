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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/11/16/53976.html

Спорт

Стрелки из Архангельской области готовятся к соревнованиям в Ижевске

Стрелки из Архангельской области готовятся к соревнованиям в Ижевске
Фото пресс-службы правительства Архангельской области
Стрелки регионального Центра спортивной подготовки «Поморье» в составе сборной России готовятся к участию в Кубке страны по стрельбе из пневматического оружия и всероссийским соревнованиям по стрельбе из малокалиберного оружия. Состязания состоятся в начале декабря в столице Удмуртии.

На сегодняшний день мастера спорта России международного класса Дарья Вдовина и Станислав Кузнецов, а также мастер спорта России Вероника Павлова в составе национальной сборной проходят подготовку на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск» Московской области.

Мастер спорта России Михаил Исаков участвует в тренировочных сборах в составе юниорской команды России в подмосковном посёлке Икша, сообщают в региональном агентстве по спорту.

Стоит напомнить, Кубок России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия пройдут в Ижевске с 1 по 8 декабря этого года.

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