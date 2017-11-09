Новости дня

Автомобильная авария на улице Пушкина оборвала жизнь вельчанки

Администрация Архангельска: «Установка «тройника» прошла успешно»

В Онежском районе система видеонаблюдения не спасла дом от воров

Аэропорт «Архангельск» приглашает к участию в конкурсе «Крылья Поморья»

Мобильная версия 16+

Среда, 15 ноября, 17:13

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/11/15/53965.html

Спорт

Лыжники Поморья выступят в «Кубке Хакасии»

Лыжники Поморья выступят в «Кубке Хакасии»
Фото vk.com/sportao
Всего пять дней осталось до старта первых официальных всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Кубок Хакасии» на призы главы республики. Они пройдут в посёлке Вершина Теи на трассах местного лыжного центра.

Ежегодно в соревнованиях в Тее принимают участие сотни сильнейших лыжников со всей страны. В этом году «Кубку Хакасии» исполняется 20 лет. Уже сейчас здесь готовятся к предстоящим стартам около 500 сильнейших российских лыжников. Среди них и члены сборной Архангельской области. У мужчин за призы будут бороться Алексей Шемякин, Василий Пушкин и Александр Архиповский.

Нашу прекрасную половину представят Светлана Заборская, Светлана Николаева и Виктория Трошина. Последние участники соревнований подъедут в Вершину Теи 19 ноября. Тогда же пройдёт официальная тренировка спортсменов. А уже на следующий день, 20 ноября, состоятся первые гонки классическим стилем.

Девушки побегут 5 км, а мужчины – 10 км. В программе «Кубка Хакасии» сразу две спринтерские дисциплины. Сначала участники выявят сильнейших в спринте свободным стилем. Он пройдёт 21 ноября. А через день отдыха 23 ноября на старт выйдут специалисты «классики».

Завершатся соревнования в Вершине Теи 24 ноября, когда состоятся гонки свободным стилем. Лыжницы будут преодолевать дистанцию 10 км, а лыжники – 15 км. Пожелаем нашим землякам успехов на лыжных трассах Хакасии.

Александр Галин , Сегодня 14:58

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельском облсобрании два новых депутатаСегодня 13:19

Взять и поделить не получилось: депутаты не поддержали архангельских автолюбителейСегодня 11:21
2 комментария

В среду на территории Поморья вновь выпадет мокрый снегСегодня 09:09

Опыт «водников» оказался бессилен против молодёжи «Динамо»Вчера 18:46

Подозреваемая во взятке Светлана Бральнина встретит Новый год под домашним арестомВчера 13:39
1 комментарий

Реклама
Спорт

Спортсмен из Поморья Александр Самойлов выиграл Кубок ДикуляСегодня 10:03

Опыт «водников» оказался бессилен против молодёжи «Динамо»Вчера 18:46

Трио архангельских гребцов вошло в состав сборной РоссииВчера 11:12

Юные волейболистки Поморья завоевали в Череповце «серебро»Позавчера 19:21

На лыжном стадионе под Архангельском чистят трассу и ремонтируют домикиПозавчера 15:55

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Администрация Архангельска: «Установка «тройника» прошла успешно»

Аэропорт «Архангельск» приглашает к участию в конкурсе «Крылья Поморья»

Командующий войсками Росгвардии по Северо-Западу посетил Архангельскую область

В котласской ДЮСШ № 1 оказывали медпомощь без необходимой лицензии

Арест иномарки побудил северянина к выплате 100-тысячного долга

Начинающие предприниматели Архангельской области приняли участие в семинаре по рекламе и маркетингу

«Год кино» от «Ростелекома» – максимум фильмов за подключение телевидения и интернета

Депутаты Архоблсобрания обсудили будущий бюджет

Холдинг «Аквилон Инвест» приглашает на «Экскурсию по новостройкам»

Рейтинг: Архангельский ЦБК работает стабильно

В Архангельском облсобрании два новых депутата

Архангельских думцев снова признали малоэффективными. Кроме Епифановой

Глава Каргопольского района получил нагоняй от губернатора

В день рождения Игоря Годзиша признали "медиапозитивным"

Проблемный Онежский район получил нового главу

Автомобильная авария на улице Пушкина оборвала жизнь вельчанки

В Онежском районе система видеонаблюдения не спасла дом от воров

Полиция просит помощи: в Архангельской области пропал пенсионер

Архангельский бомж устроил поножовщину из-за того, что ему не дали одеяло

В Котласском районе пьяная девушка влезла в дом пенсионера и избила хозяина

Спортсмен из Поморья Александр Самойлов выиграл Кубок Дикуля

Опыт «водников» оказался бессилен против молодёжи «Динамо»

Трио архангельских гребцов вошло в состав сборной России

Юные волейболистки Поморья завоевали в Череповце «серебро»

Минэкономразвития Поморья создаст единый реестр сувенирной продукции

Тверская публика тепло встретила артистов Северного хора

Архангельский спектакль показали на сцене столичного театра имени Маяковского

В столице Поморья завершились Дни Германии

Елена Шатковская может стать почетным гражданином Архангельской области
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru