Лыжники Поморья выступят в «Кубке Хакасии»

Всего пять дней осталось до старта первых официальных всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Кубок Хакасии» на призы главы республики. Они пройдут в посёлке Вершина Теи на трассах местного лыжного центра.

Ежегодно в соревнованиях в Тее принимают участие сотни сильнейших лыжников со всей страны. В этом году «Кубку Хакасии» исполняется 20 лет. Уже сейчас здесь готовятся к предстоящим стартам около 500 сильнейших российских лыжников. Среди них и члены сборной Архангельской области. У мужчин за призы будут бороться Алексей Шемякин, Василий Пушкин и Александр Архиповский.

Нашу прекрасную половину представят Светлана Заборская, Светлана Николаева и Виктория Трошина. Последние участники соревнований подъедут в Вершину Теи 19 ноября. Тогда же пройдёт официальная тренировка спортсменов. А уже на следующий день, 20 ноября, состоятся первые гонки классическим стилем.

Девушки побегут 5 км, а мужчины – 10 км. В программе «Кубка Хакасии» сразу две спринтерские дисциплины. Сначала участники выявят сильнейших в спринте свободным стилем. Он пройдёт 21 ноября. А через день отдыха 23 ноября на старт выйдут специалисты «классики».

Завершатся соревнования в Вершине Теи 24 ноября, когда состоятся гонки свободным стилем. Лыжницы будут преодолевать дистанцию 10 км, а лыжники – 15 км. Пожелаем нашим землякам успехов на лыжных трассах Хакасии.