Спортсмен из Поморья Александр Самойлов выиграл Кубок Дикуля

В Москве состоялся финальный этап XXI Международного Кубка Валентина Дикуля по паралимпийскому пауэрлифтингу (жиму лежа). В соревнованиях приняли участие более полусотни спортсменов из России и Республики Беларусь.

Как сообщают в региональном агентстве по спорту, тяжеловесы состязались в десяти весовых категориях. Архангельскую область представлял спортсмен регионального Центра развития адаптивного спорта Александр Самойлов.

По итоговым показателям атлет из Поморья стал победителем в весовой категории свыше 107 килограммов, показав результат 180 килограммов. Таким образом, наш земляк стал трёхкратным победителем соревнований.

Александру Самойлову немного не хватило до победы в абсолютном зачёте: он уступил победителю всего 0,1 очка.

Стоит напомнить, что совсем недавно Александр Самойлов успешно выступил на Кубке России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Сочи. В дисциплине «жим лёжа» он стал четвёртым в категории свыше 107 килограммов, выполнив норматив кандидата в мастера спорта России.