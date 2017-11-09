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Спортсмен из Поморья Александр Самойлов выиграл Кубок Дикуля

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/11/15/53956.html

Спорт

Спортсмен из Поморья Александр Самойлов выиграл Кубок Дикуля

Спортсмен из Поморья Александр Самойлов выиграл Кубок Дикуля
В Москве состоялся финальный этап XXI Международного Кубка Валентина Дикуля по паралимпийскому пауэрлифтингу (жиму лежа). В соревнованиях приняли участие более полусотни спортсменов из России и Республики Беларусь.

Как сообщают в региональном агентстве по спорту, тяжеловесы состязались в десяти весовых категориях. Архангельскую область представлял спортсмен регионального Центра развития адаптивного спорта Александр Самойлов.

По итоговым показателям атлет из Поморья стал победителем в весовой категории свыше 107 килограммов, показав результат 180 килограммов. Таким образом, наш земляк стал трёхкратным победителем соревнований.

Александру Самойлову немного не хватило до победы в абсолютном зачёте: он уступил победителю всего 0,1 очка.

Стоит напомнить, что совсем недавно Александр Самойлов успешно выступил на Кубке России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в Сочи. В дисциплине «жим лёжа» он стал четвёртым в категории свыше 107 килограммов, выполнив норматив кандидата в мастера спорта России.

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