Опыт «водников» оказался бессилен против молодёжи «Динамо»

Свой очередной матч чемпионата России среди команд суперлиги хоккеисты архангельского «Водника» проводили в столичном спорткомплексе «Крылатское», где их соперниками стали московские динамовцы. Поединок двух команд был интересен в силу ряда обстоятельств.

Подопечные Сергея Лихачёва в предыдущем матче без проблем разобрались с дебютантом из Сыктывкара – «Строителем». В свою очередь ледовая дружина воспитанника северодвинского хоккея и нынешнего наставника «Динамо» Эдуарда Трифонова обмишурилась в Красногорске, уступив на мягком и мокром льду местному «Зоркому».

Как говорят в подобных случаях, одни хотели доказать, что они могут обыгрывать не только бывший коллектив высшей лиги, а другие жаждали на родном и привычном льду реабилитироваться в глазах своих немногочисленных и преданных поклонников за неудачу в игре с командой Андрея Рушкина.

Интересно было понаблюдать за действиями опытного Андрея Рейна и молодого Павла Пожилова, ещё в прошлом году защищавших цвета жёлто-зелёных. Да и Сергея Катугина ещё помнят архангельские болельщики по недавним выступлениям в составе «Водника».

Если до игры можно было смело назвать динамовский коллектив сплавом молодости и опыта, то в рядах наших земляков опыта, то бишь уймы возрастных хоккеистов, было с избытком. А вот молодецкой удали и задора не было и в помине. Ну не может же один 20-летний Глеб Потапов, выходя со скамейки запасных, противостоять своим ровесникам Барбакову, Филиппову и тому же Пожилову, за спинами которых находятся опытнейшие мастера русского хоккея – Золотарёв, Щеглов, Стариков, Булатов и Шабуров.

В итоге ветераны своё веское слово сказали. По голу в ворота голкипера «Водника» Михаила Шиляева отправили Андрей Золотарёв, Иван Щеглов и Дмитрий Стариков. Их уже по традиции поддержали молодые товарищи. По дублю в свой актив записали Дмитрий Барбаков и Владислав Тарасов, а ещё однажды отличился Михаил Сергеев.

Что касается наших хоккеистов, в очередной раз можно выделить настырного капитана «Водника» Евгений Дергаева, записавшего на свой лицевой счёт очередные два мяча. Голами отметились также опытные Александр Тюкавин и Александр Насонов, а также Сергей Калинин. Крайне неубедительно выглядели в этом важном матче наши бортовики – Дмитрий Логинов и Дмитрий Попутников. По словам Сергея Лихачёва, они чаще смотрели телевизор, нежели играли в хоккей.

Пару слов об арбитраже. Ещё до игры было ясно, что послаблений со стороны судейской бригады из Нижнего Новгорода и Кирова ждать не стоит. Впрочем, это касается и будущих игр «водников». Однако, положа руку на сердце, в отличие от поединка в Ульяновске жёлто-зелёные проиграли этот матч во многом сами. Особенно это было заметно во втором тайме, который, опять же по убеждению рулевого «Водника», его подопечные просто провалили.

Теперь у наших земляков впереди две важнейшие встречи на родном льду стадиона «Труд». Сначала их соперником станет иркутская «Байкал-Энергия», а затем действующий чемпион России – хабаровский «СКА-Нефтяник». Эти игры пройдут 18 и 21 ноября соответственно. После этих матчей во многом станет ясно: на что может рассчитывать архангельский клуб в нынешнем сезоне.