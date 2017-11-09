Трио архангельских гребцов вошло в состав сборной России

Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ обнародовала список кандидатов в сборную России на 2018 год. Отрадно, что в их числе есть и наши земляки из столицы Поморья: мастер спорта международного класса Наталья Подольская, мастер спорта Илья Ситников и кандидат в мастера спорта Маргарита Елфимова.

Лидер поморской гребли Наталья Подольская в этом сезоне стала победительницей Всероссийских соревнований в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров, которые прошли в Москве. Вместе с подругой по сборной России Верой Собетовой она остановилась в шаге от пьедестала чемпионата мира в Чехии. Наши девушки финишировали в байдарке-двойке на 200 метров на четвёртой позиции. Помимо этого дуэт в составе Подольской и Собетовой стал чемпионом страны на этой же дистанции.

Илья Ситников заслужил своё место в главной команде страны, благодаря, прежде всего, «серебру» первенства мира в Румынии, где награды оспаривали спортсмены до 23-х лет. Вместе с Дмитрием Петайкиным из Санкт-Петербурга он стал вторым в байдарке-двойке на дистанции 1000 метров, выполнив норматив мастера спорта международного класса.

Что касается российских стартов, Илья и здесь праздновал успех. Архангелогородец стал победителем первенства России среди юниоров до 24-х лет, завоевав золотую медаль на дистанции 5000 метров в байдарке-одиночке.

Наконец, в юношеский состав сборной России вошла 15-летняя Маргарита Елфимова. Юная спортсменка из столицы Поморья в этом сезоне великолепно выступила в первенстве страны, которое прошло в Воронеже. Маргарита выиграла «золото» в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров и стала серебряным призёром на 500 метров.