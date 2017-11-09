Юные волейболистки Поморья завоевали в Череповце «серебро»

В череповецком Волейбольном центре, который недавно отметил своё 10-летие, прошёл первый зональный этап первенства России по волейболу среди девушек 2003-2004 г.р. Десять команд Северо-Запада, разбитых на две группы, боролись за четыре путёвки во второй полуфинальный этап первенства страны.

В группе А соперничали сборные Вологодской, Тверской, Новгородской, Калининградской и Мурманской областей. В группу Б попали волейбольные дружины Архангельской, Ярославской и Ленинградской областей, а также Республик Карелия и Коми. Честь волейбольного Поморья защищали воспитанницы тренера Елены Дзюбы из северодвинского «Севмаша».

Наши девушки блестяще провели игры группового турнира, отдав лишь одну партию спортсменкам из Ярославской области – 3:1. Все остальные соперницы были переиграны с сухим счётом 3:0. В полуфинал вышли северодвинки и волейболистки из Ярославской области.

В другой группе не было равных хозяйкам соревнований из череповецкой СДЮСШОР по волейболу. Они разгромили в трёх партиях всех своих визави и уверенно заняли первое место. Вторыми финишировали девушки из Калининградской области.

В полуфиналах подопечные Елены Дзюбы не оставили шансов соперницам из Калининградской области – 3:0, а спортсменки Вологодской области с таким же счётом взяли верх над сборной Ярославской области. В финальном поединке на площадке Волейбольного центра сошлись две лучшие команды этого турнира.

В первой партии в счёте повели наши волейболистки, однако, затем более опытные и мастеровитые череповчанки перехватили инициативу и уверенно довели дело до победы – 25:14. Остальные две партии также принесли успех девушкам из Вологодской области – 25:13 и 25:16. В матче за третье место спортсменки Ярославской области также в трёх партиях взяли верх над командой Калининградской области.

Таким образом, в январе 2018 года наши землячки выступят в полуфинале первенства России, место проведения которого будет названо позже. Остаётся поздравить воспитанниц Елены Дзюбы с заслуженным серебряным успехом.