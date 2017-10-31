На лыжном стадионе под Архангельском чистят трассу и ремонтируют домики

На стадионе «Саломаты», расположенном в Исакогорском округе Архангельска, полным ходом идут работы по благоустройству. Там ремонтируются четыре домика и расчищается шесть километров трассы.

По словам директора Исакогорского детско-юношеского центра Николая Никифорова, на следующей неделе предполагается начать монтировать подстанцию для освещения лыжной трассы. Пока погодные условия не позволяют зайти трактору на трассу, при первых же заморозках его тоже планируется задействовать в расчистке. Сейчас кустарник вырубается вручную.

Вскоре на лыжную базу вскоре будет завезет грунт, закуплено топливо для техники, электроматериалы для внутренних работ. На эти цели из городского бюджета выделено порядка 280 тысяч рублей.

Стоит отметить, лыжный стадион предусматривает наличие трасс протяженностью от 1 до 7,5 километров. Официальное открытие базы намечено на 15 декабря.