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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/11/13/53911.html

Спорт

Александр Румянцев успешно выступил в дивизионе «В» Кубка мира

Александр Румянцев успешно выступил в дивизионе «В» Кубка мира
В голландском Херенвене завершился первый этап Кубка мира по конькобежному спорту. В составе сборной России на лёд вышел наш земляк из Архангельска, мастер спорта международного класса, представитель РЦСП «Поморье» Александр Румянцев. Подопечный тренера Владимира Сютковского выступил в двух конькобежных дисциплинах: беге на 5000 метров и командной гонке.

На «пятёрке» Александр был заявлен в дивизионе «В» вместе со своими товарищами по сборной Данилой Семериковым, Сергеем Грязцовым и олимпийским чемпионом по шорт-треку Русланом Захаровым. Стоит признать, что выступление во втором эшелоне Кубка мира в Голландии получилось у Румянцева вполне достойным.

Он занял третье место, показав результат 6 мин. 18.48 сек. Наш земляк уступил только двум известным конькобежцам – Алексису Контену из Франции (6 мин. 17.80 сек.) и норвежцу Хаварду Бокко (6 мин. 18.35 сек.). Данила Семериков стал пятым, Сергей Грязцов – 21-м и Руслан Захаров – 24-м.

В сильнейшем же дивизионе «А», как и ожидалось, не было равных непревзойдённому хозяину ледовой дорожки Свену Крамеру. Он финишировал со временем 6 мин. 12.88 сек. «Серебро» у Теда-Яна Блумена из Канады – 6 мин. 14.95 сек., а «бронза» в активе норвежца Сверре Лунде Педерсена – 6 мин. 15.81 сек.

По итогам первого этапа Кубка мира в стайерском многоборье лидерство захватил Свен Крамер – 100 очков. Александр Румянцев пока на 13-й позиции. В его багаже 23 балла, что является лучшим показателем среди россиян.

Что касается командной гонки, российское трио в составе Александра Румянцева, Данилы Семерикова и Сергея Грязцова, к сожалению, не смогло пробиться в число призёров. Сборная России заняла пятое место с результатом 3 мин. 43.54 сек.

Первенствовала команда Южной Кореи – 3 мин. 40.20 сек. Она опередила сборные Норвегии (3 мин. 41.50 сек.) и Новой Зеландии (3 мин. 42.22 сек.). Следующий второй этап Кубка мира, в котором вновь выступит Александр Румянцев, пройдёт с 17 по 19 ноября в норвежском Ставангер.

Напомним, что накануне стартов в Херенвене архангельский спортсмен вместе с ещё одним представителем сборной России по конькобежному спорту, призёром Олимпийских игр Ольгой Фаткулиной принял участие в заседании комиссии МОК Дениса Освальда. Наши конькобежцы подозреваются в соучастии в манипулировании с допинг-пробами на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Такие же обвинения на заседании комиссии были предъявлены ещё шести российским спортсменам: Александру Зубкову и Ольге Стульневой (бобслей), Александру Третьякову, Елене Никитиной, Ольге Потылицыной и Марии Орловой (скелетон).

Всем восьмерым была предоставлена возможность высказаться. Они ещё раз подтвердили, что придерживаются принципов чистого спорта, не были вовлечены ни в какие программы по организованному употреблению допинга и не знакомы с информатором WADA Григорием Родченковым. В конце слушаний Денис Освальд объявил, что комиссия МОК изучит все представленные материалы и в ближайшее время объявит о своём решении.

Александр Галин, Сегодня 09:12

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