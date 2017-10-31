Еще до начала игры опытные болельщики предсказывали "Воднику" победу. Они оказались правы: «Водник» буквально разгромил «Строитель» со счетом 6:0.
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Суббота, 11 ноября, 22:05
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/11/11/53905.html
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6:0. "Водник" сегодня был в ударе
Сегодня на стадионе "Труд" состоялся матч архангельского "Водника" с командой "Строитель" из Сыктывкара.
Еще до начала игры опытные болельщики предсказывали "Воднику" победу. Они оказались правы: «Водник» буквально разгромил «Строитель» со счетом 6:0.
14 ноября у архангельской команды испытание посерьезнее: поездка в Москву и игра с "Динамо".
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