В этом году любимая хоккейная команда Архангелогородцев демонстрирует нестабильную игру. Начисто проигравшись на Кубке России, команда взяла серебро на международном турнире в Швеции. Как же покажет себя «Водник» на чемпионате России?

Первая игра чемпионата принесла «Воднику» победу, вторая — поражение. Субботний матч столкнёт северян со знакомым соперником, сыктывкарским «Строителем». Прошлая их игра в рамках Кубка России завершилась в пользу «Водника». Но прошлая победа почти ничего не решала. Эта же игра может определить весь ход чемпионата для нашей команды.

Болеть за наших теперь снова можно у телевизора. Телепроект «Регион 29» организует прямые трансляции домашних матчей «Водника» в этом турнире.

Матч и трансляция начнутся в 13:00.

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*«Регион 29» — проект телеканала «Правда Севера».