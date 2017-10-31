Ребята из Архангельской области завоевали медали на фестивале ГТО

В международном детском центре «Артек» завершился III Всероссийский фестиваль ГТО для школьников. Впервые за время проведения фестивалей ГТО, в соревнованиях приняли участие ребята из всех 85 субъектов нашей страны.

На протяжении трёх недель 680 юных спортсменов в возрасте от двенадцати до четырнадцати лет соревновались между собой в спортивной, творческой и образовательной программах фестиваля.

Спортивную часть составили испытания, входящие в комплекс ГТО: бег на различные дистанции, стрельба из пневматической винтовки, силовая гимнастика, метание мяча, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине, плавание, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.

В каждом виде испытаний наши ребята выступали достойно, и многие из них показали очень хорошие результаты.

Семён Григорьев занял первое место в знании теоретических вопросов по ГТО, Роман Минин – третье место по стрельбе. Катя Лашкова заняла второе место по шахматам. И хотя шахматы не входят в программу ГТО, турнир проводился среди всех обладателей золотых значком комплекса, любящих и уважающих эту старинную игру.

В легкой атлетике наши ребята также показали хорошие результаты, хотя и не завоевали медалей.

Роман Минин занял четырнадцатое место в беге на 2 км, Катя Лашкова – девятое в метании мяча, Даша Кулакова – пятнадцатое в беге на 2 км, Анелия Савелова – 21 место в беге на 60 метров.

По итогам общекомандного зачета школьникам Архангельской области удалось занять 49-е место.