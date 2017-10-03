Лыжники Поморья поборются за кубок Хакасии

Лыжники регионального центра спортивной подготовки «Поморье» готовятся к участию во всероссийских соревнованиях «Кубок Хакасии», которые станут для наших спортсменов первыми в этом сезоне.

Как сообщил руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов, Кубок Хакасии состоится с 19 по 24 ноября:

«Ежегодно в Кубке принимают участие сотни сильнейших лыжников со всей страны. Не станет исключением и этот сезон. На юбилейной, двадцатой, гонке ожидается более чем серьёзная конкуренция. Спортсмены РЦСП «Поморье» нацелены показать достойные результаты».

В составе сборной команды – мастера спорта Светлана Заборская, Светлана Николаева, Виктория Трошина, Алексей Шемякин, Василий Пушкин, Александр Архиповский.

На сегодняшний день лыжники Поморья под руководством тренера Владислава Сидорова проходят тренировочные сборы в посёлке Вершина Теи, расположенном в Аскизском районе Республики Хакасия. Там уже собрались около 500 спортсменов со всей страны.

В программе соревнований: