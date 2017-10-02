Архангельск присоединился ко Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом»

Основные упражнения для всех групп мышц ребятам показали сразу пять знаменитых спортсменов Архангельской области. Тренировочный процесс начался с разминки.

Мастер спорта международного класса, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по плаванию на открытой воде Анна Уварова не понаслышке знает о необходимости качественной подготовки перед соревновательным процессом. В этот раз Анна показала, как правильно разминать мышцы шеи.

Мастер спорта России, призёр первенства мира по гребле на байдарках и каноэ Илья Ситников продемонстрировал упражнения на плечевой пояс и провёл тренировку на гибкость.

Заслуженный мастер спорта, бронзовый призер XXVIII летних Олимпийских игр Глеб Писаревский показал самые лучшие упражнения для ног. Приседания, вращения коленей и, конечно выпады на одну ногу – вот набор коронных заданий от северного олимпионика.

За мастером спорта международного класса, призёром чемпионата мира по тхэквондо Мариной Мироновой ребята повторяли упражнения на растяжку.

Заслуженный мастер спорта, финалист Олимпийских игр 2008 и 2012 года Леонид Екимов помог ребятам не заскучать и весело попрыгать вместе с рекордсменом мира.

Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом» по всей стране проходит уже пять лет. Ежегодно к ней присоединяется и Архангельская область. Наши атлеты с удовольствием показывают ребятам свои любимые упражнения В свою очередь многие школьники после таких зарядок решают заниматься спортом на регулярной основе.

Инициативу и энергию северян отметили и на федеральном уровне. В 2016 году Архангельская область получила награды от Минспорта России «За отличную организацию всероссийской акции «Зарядка с чемпионом» на объектах спорта, построенных в рамках ФЦП». Напомним, что таким объектом в нашем регионе стала «Норд Арена». Кроме того, в 2016 году были награждены «Региональный центр развития спорта «Водник» и архангельский детский сад «Сиверко».

Сразу после тренировки участники «Зарядки с чемпионом» смогли сфотографироваться со знаменитостями, взять автографы, а также задать вопросы на спортивную и околоспортивную тематику.