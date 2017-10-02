Антон Солодов установил новый рекорд

Около ста спортсменов из пятидесяти городов России приняли участие в Кубке России по пауэрлифтингу (классическому троеборью). Соревнования проходили в Арзамасе.

На самом высоком уровне выступил знаменитый поморский силач, тренер и организатор соревнований по пауэрлифтингу Антон Солодов.

Наш богатырь присел без экипировки с весом 370,5 кг, выжал от груди 205 кг и выполнил упражнение «становая тяга» с весом 340 кг, став победителем в категории свыше 120 кг.

Отметим, что в приседании без экипировки северный атлет установил новый рекорд России. В общем зачёте среди всех весовых категорий Антон Солодов занял второе место.

В ближайших планах у знаменитого спортсмена – организация чемпионата Архангельской области по пауэрлифтингу и подготовка команды региона к чемпионату Северо-Западного федерального округа.