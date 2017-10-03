На архангельском стадионе «Труд» начались массовые катания

Старт сезону дали руководитель агентства по спорту Архангельской области Андрей Багрецов и заслуженный мастер спорта России, многократный победитель национальных и мировых чемпионатов по хоккею с мячом Игорь Гапанович.

Приветствуя первых участников массовых катаний, Андрей Багрецов отметил:

«Желаю каждому получить заряд бодрости, здоровья и хорошего настроения! Поставлена задача: сделать массовые катания на «Труде» регулярным мероприятием. И в этом году мы её выполним».

В рамках открытия сезона состоялся мастер-класс Игоря Гапановича для всех желающих научиться кататься на коньках. В числе дебютантов были и четырёхлетние малыши, и взрослые жители столицы Поморья, - сообщила пресс-служба правительства области.

Игорь Гапанович рассказал: в детстве ему тоже пришлось побороть неуверенность. Кататься на коньках он научился только в 9-летнем возрасте. Но благодаря упорству и трудолюбию сумел покорить вершину мирового хоккея с мячом.

— Главная задача мастер-класса – оторвать людей от мягких диванов, компьютеров и телевизоров, – подчеркнул Игорь Гапанович. – Не каждый станет чемпионом, но вести здоровый образ жизни, заниматься физическим и духовным развитием – это важно и нужно для человека в любом возрасте.

В ноябре массовые катания на «Труде» будут проходить каждое воскресенье.

Как сообщил руководитель регионального центра «Водник» Роман Клобуков, со следующей недели здесь планируется открыть прокат коньков.