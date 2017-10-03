Александр Румянцев начал подготовку к Кубку мира на архангельском льду

Александр Румянцев вошёл в состав национальной сборной на стартовые этапы Кубка мира по конькобежному спорту благодаря своему успешному выступлению на всероссийских соревнованиях памяти Бориса Шавырина, состоявшихся в конце октября в Коломне.

Тренировочный процесс на льду стадиона «Труд» для него был организован региональными центрами «Водник» и «Поморье» совместно с областной федерацией конькобежного спорта.

– Переход с крытой ледовой арены на открытую для меня уже давно привычен. Занятия на свежем воздухе требуют больших усилий, и соответственно тренировка проходит более продуктивно, – поделился своими впечатлениями Александр Румянцев.

В ближайшие дни он отправится в голландский город Херенвен, а затем в норвежский Ставангер, где пройдут первые этапы Кубка мира. Александр Румянцев будет бороться за победу на дистанциях 5 000 метров и 10 000 метров, а также в командном спринте. Оба турнира являются отборочными соревнованиями на чемпионат Европы и Олимпиаду.

– Подготовка Александра Румянцева идет согласно плану. Результаты, которые он показал на прошедших соревнованиях, говорят о том, что у него есть неплохие шансы вновь представить наш регион на предстоящей Олимпиаде, – сказал личный тренер конькобежца Владимир Сютковский.

Напоминаем, что Александр Румянцев был единственным представителем Поморья на двух последних зимних Олимпиадах.