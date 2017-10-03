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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/sport/2017/11/05/53822.html

Спорт

Архангельский "Водник" победил казанский "Динамо"

Архангельский "Водник" победил казанский "Динамо"
4 ноября, в День народного единства «Водник» стартовал в чемпионате России по хоккею с мячом матчем с казанским «Динамо». «Жёлто-зелёные» со счётом 4:1 переиграли своих первых соперников.

На стадион «Труд» в Архангельске, несмотря на не самые хорошие погодные условия (дождь со снегом) пришли около пяти тысяч болельщиков «Водника», - сообщает "Регион 29".

— Очень символично, что первую игру в чемпионате «Водник» проводит в День народного единства. Спорт — это та мощная сила, которая объединяет нас всех. Ведь за последние годы число поклонников хоккея с мячом выросло в полтора раза, — подчеркнул заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников, который выступил перед болельщиками на церемонии открытия хоккейного сезона.

Первый тайм команды провели в упорной борьбе в центре поля, периодически проверяя оборону друг друга. Точнее оказались «водники» — на 23-й минуте игры капитан «жёлто-зелёных» Евгений Дергаев точно пробил с углового удара в ворота «Динамо». На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу хозяев льда. 

В начале второго тайма игра заметно оживилась. Сначала казанские хоккеисты смогли сравнять счёт, но через несколько минут «водники» вновь добились перевеса. Отличился Александр Насонов. 

Далее вновь точно пробил по воротам казанского «Динамо» Евгений Дергаев, на этот раз с игры, доведя счёт до 3:1. На 72-й минуте встречи гостям представилась возможность отыграть один гол, но полузащитник «Динамо» так и не смог реализовать пенальти — «Водник» спас вратарь. 

В отличие от казанцев, архангелогородцы в полной мере воспользовались аналогичной ситуации — на 86-й минуте Евгений Дергаев реализовал пенальти, сделав таким образом хет-трик в матче. 

Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу «Водника». 

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